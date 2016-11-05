سهم یارانه بخش تولید خراسان جنوبی پرداخت شود

به گزازش خبرنگار مهر٬ محسن احتشام صبح شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی صادرات در بیرجند اظهار کرد: تک نرخی شدن نرخ ارز یکی از خواسته های صادرکنندگان استان است.

وی با اشاره به دیگر خواسته های صادرکنندگان استان بیان کرد: پرداخت مشوق های هدفمند و تخصیص اعتبار برای بازارچه میل ۷۸ از دیگر خواسته های صادرکنندگان خراسان جنوبی است.

احتشام تخصیص اعتبار برای برند سازی محصولات استراتژیک را از دیگر خواسته های تجار دانست و گفت: باید برای معرفی صادرکنندگان استان تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در فضای کسب و کار تصمیماتی جدی گرفته شود٬ گفت: باید برنامه ریزی ها به شکلی باشد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از چالش نجات دهد.

احتشام با بیان اینکه تصمیمات کنونی در مرحله اجرا کند است٬ اظهار کرد: برخی تصمیمات در مرحله اجرای تفسیرهای مختلفی می شود که باید رفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید بر اینکه صادرکنندگان باید در نمایشگاه های بین المللی حضور یابند٬ گفت: اتاق بازرگانی اقدامات خوبی برای شرکت صادرکنندگان در نمایشگاه ها انجام داده است.

وی با بیان اینکه حمایت از صادرات استان نیازمند توجه همه مسئولان است٬ اظهار کرد: اتاق بازرگانی به تنهایی قادر به رفع مشکلات واحد های تولیدی و صادرات استان نیست.

احتشام با اشاره به مشکلات بخش صادرات استان٬ اظهار کرد: بسیاری از محصولات خام فروشی می شوند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی کسب ارزش افزوده است٬ گفت: باید در این راستا از خام فروشی محصولات جلوگیری شود.

وی با اشاره به برند سازی محصولات کشاورزی بیان کرد: در این زمینه آن گونه که شایسته است عمل نشده و اجرای طرح و ها و برنامه ها نیازمند اعتبار است.

احتشام با اشاره به بازارهای کنونی در صادرات اظهار کرد: باید به سمت تولید بازارهای مدرن و پیشرفته حرکت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با بیان اینکه باید شاخص های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم٬ گفت: تکیه بر توان و تولید داخلی یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی است.

‌احتشام ادامه داد: دوران طلایی درآمدهای نفتی رو به افول بوده چراکه ایران اسلامی رو به توسعه یافتگی است.