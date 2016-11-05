انتقال آب خزر خشکی خلیج گرگان را تشدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر شنبه در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی استان که با حضور مشاور عالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برگزار شد، اظهار کرد: بیان میشود تنها مطالعات تفضیلی ۳۰ درصد از معادن کشور انجامشده بااینوجود به نظر میرسد ملزومات اولیه آمایش سرزمین تهیه نشده است.
وی افزود: در سند آمایش سرزمین کریدور شمال به جنوب که کوتاهترین مسیر ریلی کشور است، دیده نشده بااینوجود چگونه سند آمایش میتواند به برنامه اجرایی تبدیل شود.
استاندار گلستان با تأکید بر اینکه آمایش سرزمینی دارای جایگاه ویژهای است و اجرای همه برنامه باید منطبق با آن باشد، تصریح کرد: آمایش یکی از مسائل جدی در برنامهریزیهاست که بهعنوان یک نقشه راه و سند بالادستی به شمار میرود.
وی بابیان اینکه آمایش میتواند زمینه توسعه را فراهم کند، ادامه داد: گلستان به دلیل نوپا بودن دارای عقبماندگیهای تاریخی است و در بسیاری از بخشها که دارای ظرفیت است، نیازمند توسعه است که میتوان با اتکا به سند آمایش سرزمینی، توسعه این بخشها را رقم زد.
صادقلو تأکید کرد: جایگاه آمایش باید در برنامهریزیها بهصورت دقیق و کامل مشخص شود و همه برنامهریزیها و اقدام و عمل نیز بر اساس این سند باشد.
وی با انتقاد از دیده نشدن کریدور شمال به جنوب در سند آمایش، خاطرنشان کرد: این ظرفیت وجود دارد که کریدور ریلی شمال جنوب از منطقه اینچه برون برای دسترسی به آبهای جنوب کشور، ایجاد شود که باید در سند آمایش موردتوجه قرار گیرد.
وی به انتقال آب دریای مازندران به سمنان هم اشاره و اضافه کرد: با توجه به پسروی آب دریای خزر و وضعیتی که برای خلیج گرگان به وجود آمده است، اجرای این طرح مشکلات زیستمحیطی زیادی را به وجود خواهد آورد.
استاندار گلستان متذکر شد: بحث خشک شدن خلیج گرگان با انتقال آب دریای خزر به سمنان، حرف منطقهای نیست بلکه استدلال منطقی برای آن داریم.
وی با اشاره به برخی واکنشها برای اجرای طرحهای بزرگ صنعتی در استان گفت: اگر بخواهیم اینگونه جلو برویم باید خیلی چیزها را در استان تعطیل کنیم درحالیکه باید بهگونهای رفتار کنیم تا انتظارات و مطالبات برای توسعه استان را هم پاسخگو باشیم.
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