جزئیات تکمیل ظرفیت کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای اعلام شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش درباره تکمیل ظرفیت رشته های تحصیلی دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزشی غیر انتفاعی سال ۹۵ – ۹۶ فردا یکشنبه ۱۶ آبان ماه منتشر می شود.

وی افزود: جزئیات این اطلاعیه همچنین در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه ۱۷ آبان منتشر می شود.

توکلی خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های تحصیلی مراکز آموزش عالی اعلام شده اعم از داوطلبانی که در آزمون مذکور ثبت نام کرده اند یا ثبت نام نکرده اند می توانند در این دوره ها ثبت نام کنند.

وی افزود: داوطلبان برای ثبت نام در رشته های تحصیلی متناسب با نوع مدرک دیپلم خود در شاخه فنی و حرفه ای یا کار دانش می توانند با مراجعه به آموزشکده های فنی حرفه ای تحت پوشش دانشگاه فنی حرفه ای و یا موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از رشته های پذیرنده دانشجو اطلاع حاصل کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: داوطلبان از فردا یکشنبه ۱۶ آبان به مدت یک ماه تا ۱۶ آذر ماه ۹۵ فرصت دارند با همراه داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به مراکز آموزشی مربوطه مراجعه کنند. ​