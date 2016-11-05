به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، آرش رخزادی در جلسه ستاد مدیریت بحران که با حضور معاونین، مدیران مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری تشکیل شد، گفت:جلسه ستاد مدیریت بحران با هدف رفع مشکلات و همچین هماهنگی بیشتر بین سازمانها و مناطق تابعه شهرداری برگزار شد.

وی بیان کرد : با شروع فصل پاییز وزمستان و آغاز بارش برف و باران در سطح شهر حال و هوای خدمات شهرداری هم تغییر می کند.

وی ادامه داد: با شروع فصل بارش برف و باران تمامی سازمان ها و مناطق تابعه شهرداری باید آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه حوادث از جمله آب گرفتی معابر وهمچنین جلوگیری از یخبندان معابر را داشته باشند.

معاون خدمات شهری شهرداری سنندج با بیان اینکه سازمان هوا شناسی به صورت دقیق و منظم تغییرات آب و هوایی را در اختیار دستگاه های خدمات رسان از جمله شهرداری قرار می دهد، اظهارداشت: مدیران شهرداری باید اخطارهای هواشناسی را جدی گرفته و در مواقع اضطراری آمادگی لازم را داشته باشند.

رخزادی افزود : یکی از مواردی که در حین بارش باران مشکلات زیادی را بوجود می آورد آب گرفتگی معابر است که باید تنظیف و پاکسازی جداول و همچنین کانال های خروجی آب در دستور کار مناطق قرار گیرد.

وی از برگزاری جلسه ستاد برف روبی در آینده نزدیک خبر داد و گفت : در این جلسه وظایف تمامی سازمانها و مناطق و همچین تقسیم ماشین آلات در سطح شهر اعلام می شود.

رخزادی بیان کرد : با توجه به اینکه امکان تولید آسفالت در زمستان امکان پذیر نیست بنابراین با هدف بهسازی معابر عملیات لکه گیری خیابان‌های اصلی سطح شهرباید صورت پذیرد.

وی افزود: لباس های زمستانه به همراه تجهیزات کامل خریداری شده و بزودی در اختیار تمامی کارگران خدمات شهری قرار می گیرد.

وی بیان کرد : یکی از مهم ترین مشکلات در فصل پاییز و زمستان حفاری های صورت گرفته در سطح شهر است که با هدف جلوگیری از مشکلات نظارت لازم بر مجوزهای صادر شده حفاری داشته باشیم.

وی سقوط در ختان خشک در هنگام وزش باد را یکی دیگر از حوادث در فصل پاییز برشمرد و گفت : درختان خشک شده در معابر اصلی را باید شناسایی و با کسب مجوز از کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز نسب به قطع آن اقدام کنیم.