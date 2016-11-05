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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

شورای عالی فضای مجازی امروز تشکیل جلسه می‌دهد

شورای عالی فضای مجازی امروز تشکیل جلسه می‌دهد

سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور و سایر سران قوا و اعضای حقیقی و حقوقی عصر امروز شنبه ۱۵ آبان ماه تشکیل جلسه می دهد.

با توجه به آنکه در جلسه قبلی شورا، تصویب سند شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت،  سه بخش تصویب نشده از این سند شامل خدمات و محتوا، سلامت و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی این شبکه قرار است در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی دنبال شود.

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی در ۲۸ مهرماه بخش‌هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب اعضای شورا رسید که شامل استقلال شبکه و مدیریت شبکه بوده است.

کد مطلب 3815828

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