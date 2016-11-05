۷ حادثه خودرویی جاده های خوزستان ۲۳ کشته ومجروح برجای گذاشت

امیر نجفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: واژگونی خودروی سمند واقع در مسیر قلعه چنان به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه منجر به خروج ماشین از جاده و واژگونی آن شد که در نتیجه آن متاسفانه سه نفر در دم فوت و دو کودک و یک مرد دیگر مجروح شدند. با تلاش آتش نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات اجساد و مجروحان از خودرو خارج و تحویل اورژانس شدند.

وی افزود: در حادثه ای دیگر بر اثر برخورد خودروی پژو پارس با درخت در مسیر فلکه پنج نخل به سمت میدان شهید بندر منجر به مصدوم شدن یک نفر مرد و سه نفر زن شد که آتش نشانان با حضور در صحنه حادثه اقدام به خروج مجروحان کردند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: در ادامه حوادث رانندگی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان یخچال دار در مسیر روستای سید عامر به ستاد فرماندهی آتش نشانی اهواز گزارش و آتش نشانان در محل حادثه حاضر شدند و پس از گذشت حدود ۲۰ دقیقه موفق به خارج کردن راننده خودرو شدند و وی را به منظور مداوا به آمبولانس اورژانس انتقال دادند.

نجفی گفت: متاسفانه با وجود تمام هشدارهای ارائه شده از سوی پرسنل سختکوش پلیس راهور در خصوص رعایت سرعت مطمئنه و عدم سبقت در مسیرهای دوطرفه و کم عرض در حادثه ای شدید دو دستگاه خودروی پراید در مسیر راه بند ۲۲ بهمن و مسیرشهرک دانشگاه (حدفاصل دانشگاه آزاد) بر اثر سبقت غیر مجاز باهم برخورد کردند که در جریان این حادثه دو مرد و سه زن به شدت مصدوم و دو خودرو به آهن پاره ای تبدیل شدند.

وی بیان کرد: همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی پراید واقع در جاده اهواز ـ خرمشهر منجر به مصدوم شدن دو نفر(مرد) از سرنشینان خودرو شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: واژگونی خودروی پراید واقع در جاده اهواز ـ خرمشهر منجر به مصدوم شدن دو نفر مذکر شد. همچنین سقوط یک دستگاه خودروی سواری درحوالی پل پنجم درون کانال آب منجر به مصدوم شدن یک زن و یک کودک شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه بر اثر سرعت زیاد و عدم توانائی راننده در کنترل خودرو یک دستگاه خودروی پراید در مسیر سه راهی باهنر با جداول خیابان برخورد و منجر به مصدوم شدن یک مرد و دو زن شد.

نجفی یادآور شد: سرعت و سبقت غیر مجاز و همچنین عدم رعایت فاصله طولی از عوامل موثر و اصلی حوادث رانندگی در کشورما به شمار می روند که جا دارد رانندگان عزیز با احترام به قانون و رعایت نکات ایمنی درحین رانندگی از به خطر انداختن جان خود و سایران جدا خودداری کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز در پایان گفت: از شهروندان خواهشمندیم ضمن رعایت نکات ایمنی در صورت بروز هر گونه حادثه ضمن حفظ خونسردی، مراتب را سریعا با تلفن ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز اطلاع داده و مسیر را برای تردد خودروهای امدادی باز نگه دارند.