حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اجلاس مدیران حوزه‌های علمیه خراسان، ۲۵ آذرماه جاری به میزبانی خراسان شمالی در بجنورد برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سالاری مکی افزود: طی این اجلاس از چهار پروژه عمرانی مربوط به حوزه‌های علمیه استان که از مصوبات سفر رهبری است بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به وجود ۱۵ مدرسه علمیه فعال در سطح خراسان شمالی عنوان کرد: از این تعداد ۹ مدرسه علمیه برادران و ۶ مدرسه علمیه خواهران است.

مدیر حوزه‌های علمیه استان اضافه کرد: به برکت سفر رهبری به استان مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای و سطح سه حوزه شکل گرفت و در حال حاضر ۱۱۵ طلبه در این حوزه علمیه مشغول به تحصیل هستند.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۰۰ طلبه در ۱۵ مدرسه علمیه خواهر و برادر، تحصیل می‌کنند، گفت: دو هزار و ۵۰۰ طلبه مبلغ نیز در استان وجود دارد.

مدیر حوزه‌های علمیه استان کمبود نیروی انسانی اعم از استاد، مدیر، مسئول آموزشی و همچنین ضعف در زیرساخت‌های عمرانی را ازجمله مشکلات حوزه‌های علمیه خراسان شمالی برشمرد و عنوان کرد: حوزه‌های علمیه استان به لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه است.