خرید تضمینی ۱۸ هزار تن جو از کشاورزان قمی/ پرداخت کامل مطالبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی قم، محمدرضا طلایی اظهار داشت: مجموع خرید جو با شرایط قیمت تضمینی در سال ۹۵ بیش از ۱۸ هزار تن بود که این میزان در سال ۹۴ حدود ۹ هزار تن بوده است.
وی افزود: در سال جاری ۱۸ هزار تن جو از کشاورزان تحویل گرفته شده که بر اساس قیمت متوسط ۱۰ هزار و ۲۸ ریال برای هر کیلوگرم جو، رقمی حدود ۱۸ میلیارد تومان پرداختشده است.
وی بیان داشت: در حال حاضر کل این مبلغ بهصورت صد درصد به کشاورزان پرداختشده و اگر کشاورزی با توجه به مدارکی که در اختیار دارد، مغایرتی در پرداخت طلب خود میبیند، میتواند برای رفع ابهام به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه نماید.
طلایی تصریح کرد: برای خرید تضمینی جو از تشکلهای تعاونی کشاورزی در بخشها به عنوان مباشر و همکار جهت جمع آوری محصول استفاده کردیم تا با این روش بتوانیم هزینه حمل و نقل محصول را برای کشاورزان پائین بیاوریم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم ادامه داد: ۷۰ درصد وجه مربوط به خرید تضمینی جو تا اوایل شهریورماه از طریق عرضه محصول جو در بورس کالای کشاورزی پرداخت شد و ۳۰ درصد مابقی نیز اوایل آبان ماه به حساب کشاورزان واریز شد و بر این اساس در حال حاضر طلب کشاورزان در خصوص خرید تضمینی جو صفر شده است.
وی افزود: محصول جو در بورس کالای کشاورزان با قیمت حدود ۷۰۰ تومان عرضه شد که مابهالتفاوت آن توسط دولت و بهمنظور حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده پرداختشده است تا هم محصول با قیمت مناسب از کشاورزان خریداریشده باشد و هم اینکه با قیمت مناسب به دست دامداران برسد.
طلایی گفت: بر اساس برآوردی که سازمان جهاد کشاورزی دارد حدود ۸۰ هزار تن جو در استان قم تولید میشود که حدود ۱۸ هزار تن از این محصول بهصورت تضمینی خریداریشده و مابقی آن توسط خود کشاورزان برای مصارف مختلف به فروش رسیده است.
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