پرونده بدهی معوقه شهرداری شیراز مختومه شد/فارس صدرنشین توزیع کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سعیده ابراهیمی ظهر شنبه در آستانه بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی در نشستی خبری به تشریح برنامه ها، شاخص ها و عملکرد ۶ ماه گذشته این نهاد در استان پرداخت و با اشاره به تامین شدن بخشی از نیم درصد سهم شهرداری ها گفت: از آنجا که بخش بزرگی از از بودجه کتابخانه های عمومی از نیم درصد سهم شهرداری ها تامین می شود، خوشبختانه با تعاملی که میان کتابخانه ها و شهرداری ها فراهم شد هرجا که شهرداری ها از این بابت قوی ظاهر شدند توانستیم به قدرت در تامین نیازهای کتابخانه ها عمل کنیم.

وی در این بخش به شهرداری های کوشا هم اشاره کرد و افزود: شهرداری های قیر، فسا، آباده، سعادت شهر، نورآباد، خنج، شیراز، پاسارگاد، استهبان، داراب و گراش در تامین سهم نیم درصد مشارکت جدی داشته اند.

نیروهای متخصص منابع نهاد در سرای مهربانی مستقر شدند

ابراهیمی در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون راه اندازی سراهای مهربانی از سوی شهرداری شیراز و جمع آوری کتاب های اهدایی مردم در این سراها، پاسخ داد: با تعاملی که میان شهرداری و کارشناسان کتابخانه های عمومی شکل گرفته نیروهای متخصص منابع نهاد در سرای مهربانی مستقر شدند و کتاب ها را دسته بندی کرده و به فراخور نیاز کتابخانه های عمومی در اختیار همگان قرار می دهند.

وی از اختصاص ۸ باب کتابخانه در بوستان های شیراز به نهاد کتابخانه های عمومی استان خبر داد و افزود: ۵ کتابخانه در ازای مطالبات ما از شهرداری ها از بابت نیم درصد در اختیار قرار گرفته و ۵ باب هم از بابت حق انتفاع ۱۵ ساله به این نهاد واگذار می شود.

وی درعین حال انتظار از شهرداری را در تاسیس کتابخانه های بزرگ مطرح کرد و افزود: انتظار داریم که شهرداری ها در تامین کتابخانه های بزرگ دارای سالن های مطالعه همزمان برای بانوان و آقایان تلاش بیشتری کند.

مدیر کتابخانه های عمومی فارس با توجه به قرار گرفتن در آستانه بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از ۲۴ آبان ماه تا ۱ آذر ۱۳۹۵ قرار دارد، عنوان کرد: از یکشنبه ۱۶ آبان برنامه های هفته کتاب در فارس کلید خورده و با دیدار نماینده مجلس درخصوص پی گیری مسایل کتابخانه ها آغاز می شود.

وی به دیدار و بازدید از کتابخانه های عمومی شیراز توسط نمایندگان مجلس از برنامه های این روز عنوان کرد و با اشاره به برگزاری نشست های نقد کتاب، ادامه داد: ۱۹ آبان جاری نشست نقد کتاب «پنجره های تشنه» با حضور مهدی قزلی، نویسنده و منتقد در مجموعه شهر کاغذی شیراز برگزار می شود. همچنین در ادامه برنامه های هفته کتاب در فارس آیین تجلیل از فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی با حضور کتابداران برتر روز ۲۳ آبان برگزار می شود که طی آن کتابخانه های برتر فارس به همراه خبرنگاران برتر حوزه کتاب معرفی خواهند شد.

ابراهیمی بازدید کتابخانه های عمومی بخش های متوسط، محروم در شیراز خبر داد و افزود: دوشنبه ۲۴ آبان همراه با اهدا گل به کتابداران، کتابخانه های عمومی میانرود، قدمگاه و سعدی مورد بازدید قرار می گیرد.

وی برگزاری نشست کتابخوان تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی را از دیگر برنامه های هفته کتاب در فارس عنوان کرد و گفت: این نشست سه شنبه ۲۵ آبان با حضور دانشگاهیان و متخصصان علم اطلاعات در تالار استاد مصطفوی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی فارس با توجه به وجود ۱۷ باب کتابخانه در زندان های استان، بازدید از این کتابخانه ها را از برنامه های روز پنجشنبه ۲۷ آبان جاری عنوان کرد.

وی از برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع کتاب و کتابخوانی در هفته کتاب فارس خبر داد و اضافه کرد: این مسابقه در بخش خبری با محوریت برنامه های اداره کل، در بخش حرفه ای با موضوع کتاب و کتابخوانی و در بخش مردمی پیرامون نقش کتابخوانی در جامعه برگزار می شود که در پایان هفته کتاب نمایشگاهی از این آثار برپا خواهد شد.

ابراهیمی ۳ مسابقه کتابخوانی در استان فارس را برشمرد و گفت: کتاب های «هنر زنده ماندن در شرایط سخت» نوشته علی ماکینی، «تن تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی و «شماس شامی» نوشته مجید قیصری عنوانی است که به مسابقه گذاشته شده و هر یک از این کتاب ها با ۱۰ پرسش از خوانندگان روبه روست.

علاقه مندان برای عضویت رایگان ۲۴ آبان به کتابخانه ها بشتابند

مدیر کتابخانه های عمومی فارس عضویت را در کتابخانه های سراسر فارس در روز ۲۴ آبان ماه رایگان عنوان کرد و گفت: از ۲۲ تا ۲۷ آبان امسال اعضای کتابخانه های عمومی استان که در بازگرداندن کتاب تعلل کرده و شامل جریمه شدند، مورد بخشودگی جرایم قرار می گیرند.

وی در پایان این بخش از نشست خبری از برپایی ۴۰۰ عنوان برنامه به مناسبت هفته کتاب در فارس خبر داد و گفت: این برنامه های شامل نشست های نقد و رونمایی کتاب، نشست کتابخوان، مسابقه کتابخوانی، نقاشی، عکاسی و ... می شود.

مدیرکل کتابخانه های فارس در ادامه پروژه های عمرانی این نهاد را در فارس برشمرد و گفت: ۷ کتابخانه در استان فارس در بخش روستایی و شهری افتتاح می شود که ۲ باب آن شهری و ۵ باب روستایی است.

وی به از افتتاح کتابخانه های روستایی در فال، لایزنگان داراب، ارد گراش، چاه روز خنج و اسیر اشاره کرد و پیرامون افتتاح دوباره کتابخانه روستای لایزنگان داراب که پیشتر مورد بهره برداری قرار گرفته بود، توضیح داد: این کتابخانه که سال گذشته افتتاح شد به خاطر عدم رعایت استانداردهای لازم با تغییراتی روبه رو شد که خوشبختانه با رفع کمبودهای عمرانی و تجهیزاتی دوباره به مجموعه کتابخانه های عمومی استان فارس می پیوندد.

ابراهیمی اعتبار اختصاص یافته به ۷ کتابخانه یادشده را که شامل بودجه های عمرانی، تجهیزاتی و منابع می شود ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: از این مبلغ، ۱ میلیارد تومان از سوی نیکوکاران تامین شد.

فارس صدرنشین توزیع کتاب/مشارکت ۳۰هزارجلدی مردم در تامین یارمهربان

مدیر کتابخانه های عمومی فارس در بیان گزارش عملکرد ۶ ماه نخست امسال گفت: در بخش تامین منابع کتابخانه های عمومی بیش از ۷۰۰هزار جلد کتاب توزیع شد که از این منظر استان فارس صدرنشین توزیع کتاب است؛ بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب توسط مردم تامین شد.

وی همچنین از بهسازی و نوسازی ۶۰ باب کتابخانه عمومی در فارس خبر داد و گفت: برنامه ریزی ها به سمتی است که بتوانیم برایی تامین و بهسازی کلیه کتابخانه های عمومی فارس را در نیمه دوم سال آغاز کنیم. از این رو می توان این امید را داشت که تا پایان سال جاری ۲۰ کتابخانه به فارس افزوده شود.

ابراهیمی رشد عضویت در کتابخانه های عمومی فارس را تا پایان شهریور امسال ۱۱ و هفتم درصد عنوان کرد و افزود: امسال ۱۳ هزار نفر شد اعضا داشتیم که بیشترین عضویت در کتابخانه های عمومی لامرد، استهبان و نی ریز بوده است.

وی همچنین از رشد ۶/۲ درصدی زیربنا در فضای کتابخانه های عمومی فارس خبر داد و افزود: شهرهای لامرد، گراش و استهبان فارس دارای بیشترین رشد زیربنایی بودند.

ابراهیمی رشد ۲/۱۸ درصدی کودکان عضو کتابخانه ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: از سال ۹۰ تا ۹۵ رشد عضویت در کتابخانه های عمومی فارس رقم ۱۴ درصد را نشان می دهد که از این بابت از در میانه سالهای ۹۳ تا امسال روی محور صعودی قرار داریم.