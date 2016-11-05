مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز با صدور حکمی کسری نوری را به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد.

وزیر نفت امروز در حکم خود خطاب به کسری نوری تاکید کرده است: با توجه به سوابق و تجارب جنابعالی، بدینوسیله به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت منصوب می شوید.با توجه به رشد شتابان توسعه صنعت نفت، انتظار بر این است که مجموعه نهاد روابط عمومی در صنعت نفت نقشی فعال‌تر در انعکاس عملکرد صنعت نفت و نیز برقراری روابط با مخاطبان ایفا نماید.شرکتهای تابعه صنعت نفت کماکان باید سیاستهای ابلاغی روابط عمومی وزارت نفت را رعایت کنند.

اکبر نعمت الهی که پیش از این به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت مشغول به کار بوده با حکم وزیر نفت کماکان به عنوان مدیر طرح موزه‌های صنعت نفت در وزارت نفت فعالیت خواهد کرد.