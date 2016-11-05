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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان:

مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در دامغان تشدید شد

مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در دامغان تشدید شد

دامغان-رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان از اجرای طرح مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب به صورت جدی پیگیری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعدالدین ظهر شنبه در جلسه بررسی و پیگیری طرح ملی مقابله با عرضه لوازم خانگی قاچاق در شهرستان دامغان به میزبانی اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیاز به یک اراده و عزم جدی دارد، افزود: اگر این عزم و اراده به صورت قاطع نباشد نتیجه مثبتی حاصل نخواهد شد.  

وی اضافه کرد: وجود کالاهای قاچاق در بازار داخل اثرات مخربی در اقتصاد کشور خواهد داشت و از سویی به جامعه آسیب وارد می کند و براین اساس باید از ورود و توزیع کالای قاچاق به بازار فروش ممانعت و جلوگیری کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان با اشاره به اینکه حمایت از تولید زمینه اشتغال را برای جامعه فراهم می کند، افزود: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع آحاد مردم است و آثار آن در سطح جامعه و بازار مشهود خواهد بود.  

سعدالدین خواستار ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در جامعه شد و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش زمینه پویایی اقتصاد و رشد تولیدات داخلی را در جامعه فراهم می کند.  

وی با بیان اینکه وجود معضل قاچاق، اقتصاد کشور را دچار چالش های اساسی کرده است، اظهار داشت: قاچاق کالا مشکلات زیادی در ساختار اقتصاد کشور به وجود می آورد و در این راستا باید عرصه را بر متخلفان تنگ کرد تا زمینه برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری فراهم شود.  

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دامغان از ورود ۱۲ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز به این اداره طی طی شش ماهه نخست سالجاری خبر داد و افزود: پوشاک، موتورسیکلت، دارو و لوازم الکترونیکی بیشترین پرونده را به خود اختصاص داده است.  

سعدالدین با اشاره به صدور رای برای پرداخت ۷۲۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۰۵ ریال جریمه در راستای پرونده های قاچاق کالا گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.

دراین جلسه هریک از اعضاء دیدگاه ها و نقطه نظرات خود را در زمینه مبارزه جدی تر با قاچاق کالا و ارز بیان کردند.

در شهرستان دامغان چهار هزار و ۸۶۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند که از این تعداد ۷۰ واحد صنفی را فروشندگان لوازم خانگی تشکیل می دهند.  

کد مطلب 3815838

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