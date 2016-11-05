بیماریهای قلبی و سرطان بیشترین علت مرگ و میر در استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، در حرکتی ابتکاری با برگزاری تور رسانه ای خبرنگاران استان قزوین با حضور در مراکز بهداشتی و درمانی و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی با فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.

مجید رجبی قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی روزشنبه درجمع خبرنگاران رسانه های گروهی درمحل معاونت دارو و درمان گفت: در سال گذشته ۵۴۶۱ نفر در استان فوت کردند که ۸۱۹ نفر آنها بر اثر سرطان کشته شدند که از این میان۴۷۳ مرد و ۳۴۶ نفر زن بودند.

وی اضافه کرد: در ابتدای انقلاب امید به زندگی ۵۷ سال بود که در سال گذشته این میزان به ۷۶ سال رسید که در استان نیز سن امید به زندگی در مردان به ۷۶ سال و زنان ۷۸.۶ سال رسیده است.

رجبی تصریح کرد: ۱۰ علت عمده مرگ و میرها در کشور و استان مشخص شده که در صدر آن بیمارهای قلبی و عروقی و سرطان است که در سالهای اخیر بیشتر شده است.

وی اظهارداشت: روزانه ۱۵ نفر در قزوین فوت می کنند که در بخش قلبی و عروقی میانگین روزانه ۶.۵ نفر با متوسط سن ۶۸ سال، روزانه ۱.۲ نفر از سرطان فوت می کنند و در حال حاضر افزایش بیمارهای از عفونی به سمت بیمارهای غیرواگیر دار می رود و بیماریهای استخوان، دیابت، چاقی و فشار خون نیز زیادتر شده است.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی قزوین یادآورشد: مهمترین علت افزایش بیمارهای قلبی، عروقی و سرطان تغذیه ناسالم، نداشتن تحرک بدنی، استعمال دخانیات و استرس است که شهروندان باید این خطر را جدی بگیرند و با تغییر روش های زندگی نسبت به اصلاح فرآیندها اقدام کنند.

وی گفت: هر چقدر به تعداد فروشگاههای فست فود اضافه می شود به همان میزان باید تخت های بیمارستانی را افزایش دهیم تا جوابگوی بیماران باشیم و هر چقدر تحرک بدنی مردم و مصرف میوه و سبزی بالا می رود مراجعه به بیمارستان کم می شود.

خطر قلیان را جدی بگیرید

رجبی اظهارداشت: خطر کشیدن قلیان تا ۷.۵ برابر بیشتر از سیگار است و حتی اطرافیان افراد سیگاری از دود دخانیات آسیب می بینند که این موضوع باید جدی گرفته شود.

وی اضافه کرد: با تغذیه صحیح و استفاده نکردن از سیگار، قلیان و مواد الکلی می توانیم سلامت خود را تضمین کرده و با بیمارهای ناشی از آن مبارزه کنیم و در این میان ورزش کردن و داشتن تحرک بدنی بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده است.

رجبی گفت: یک ساعت قلیان کشیدن معادل یک پاکت سیگار است و اگر کشیدن قلیان تند تند باشد به اندازه مصرف ۱۰۰ نخ سیگار آسیب رسان است اما برخی در تفکری اشتباه فکر می کنند چون دود قلیان ازآب عبور می کند مضرات آن کاهش می یابد که به هیچوجه این موضوع درست نیست.

وی اضافه کرد: ۳۰ درصد مرگ و میرها در استان ناشی از مصرف الکل و سیگار، ۱۸ تا ۲۰ درصد ناشی از بیماریهای مزمن، ۳۰ تا ۳۵ درصد نداشتن تغذیه مناسب و مصرف غذاهای پرکالری، یک درصد آلودگی هوا و دو درصد مسائل شغلی است.

رجبی از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق و بموقع مردم را با روشهای درست زندگی و تغذیه سالم آشنا کنند تا شاهد کاهش مرگ و میر ناشی از سبک غلط زندگی باشیم.