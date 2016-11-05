برگزیدگان قرآنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، حیدر عزیز نژاد قائممقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: از سال ۱۳۷۸ در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کانون قرآن و عترت تشکیلشده است که نشان از قدمت این کانون دارد.
وی با اشاره به اینکه دانشجویان بسیار متدین و با انگیزه در این کانون فعالیت دارند و برکات زیادی را نیز برای دانشگاه به همراه داشته است افزود: پیامبر اسلام دو امانت الهی یکی قرآن و دیگری اهلبیت را برای مسلمانان به یادگار گذاشته است که اگر بتوانیم در این راستا قدم برداریم بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعیمان رفع خواهد شد.
قائممقام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از سیاستهای اصلی که از سال گذشته و با دستور ریاست دانشگاه به دبیرخانه شورای فرهنگی محول شده است فعالیتهای قرآنی و فعالیت بیشتر مساجد بوده که در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرارگرفته و تشکیل هیئت امنا یکی از عمده فعالیتهای مهم و اساسی این دبیرخانه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم ۳۷ نفر از برگزیدگان قرآنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت بخش دانشگاهی کشوری تقدیر شدند.
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