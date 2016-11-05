خادمین نمونه فرهنگی گناباد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا مهدوی مقدم صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حرکت و به کمال رسیدن هر جامعه ای مدیون اندیشمندان و فرهنگیان آن جامعه می باشد زیرا نیازهای واقعی ملت خود را می شناسند و در راه برطرف کردن این نیاز ها قدم بر می دارند.

وی ادامه داد: همزمان با روز فرهنگ عمومی و به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های خادمین نمونه فرهنگ عمومی گناباد از سه نفر از فعالان این عرصه تقدیر به عمل آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد ضمن معرفی مهندس مرادی به عنوان خادم در حوزه کارآفرینی و نیکوکاری با اشاره به زحمات بی وقفه این خادمان افزود: ایجاد اشتغال برای حدود یک هزار نفر از جوانان جویای کار در کارخانه چینی تقدیس، تامین مسکن برای عده زیادی از کارگران، تامین بخشی از هزینه جهیزیه حدود ۴۰ نوعروس نیازمند، تقدیم ۲۰۰ سرویس کامل چینی برای دختران نیازمند، کمک به مصلای نمازجمعه و وجود فضای سالم در کارخانه را به عنوان برخی از اقدامات این فعال و خادم فرهنگی گناباد می توان نام برد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گناباد، صادق ایزدی را دومین خادم نمونه فرهنگ عمومی در گناباد اعلام کرد و در ادامه گفت: شاعری و نویسندگی، خبرنگاری، برگزاری جشنواره شعر و فعالیت‌های ادبی مهترین اقدامات ایزدی در حوزه ترویج فرهنگ عمومی است.

مهدوی، عباسعلی غلامزاده را سومین خادم نمونه فرهنگ عمومی گناباد در حوزه هنری معرفی کرد و گفت: غلامزاده بیش از سه دهه فعالیت در زمینه هنر، تئاتر و تعزیه‌خوانی در گناباد دارد و مولف کتاب «خاطرات خون و خنجر» هست.