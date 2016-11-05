عضویت ۵۴ هزار نفر در کتابخانه های خراسان جنوبی/ساخت ۳۰ کتابخانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به اینکه مسئله کتاب و کتاب خوانی از مسائل ویژه فرهنگی در کشور است اما طی سنوات گذشته تلاش مناسبی در این حوزه صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه اولویت تمامی مسئولان در حوزه‌های دیگر تعریف شده است و حوزه فرهنگ کمرنگ دیده شده است، افزود: دشمنان اسلام در سطح دنیا با شتاب زیادی علیه فرهنگ کشورهای اسلامی طراحی و برنامه ریزی می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دشمن از دخالت در مرزهای جغرافیایی و نظامی کشور ایران کاملاً مأیوس است، گفت: امروز دشمن برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از راه نفوذ فرهنگی وارد کشور شده است.

وی با بیان اینکه باید به عنوان سربازان حوزه فرهنگی به خوبی از فرهنگ کشور اسلامی دفاع کنیم، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فضاهای فرهنگی کشور کتابخانه‌ها هستند که باید مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرند.

رضایی با اشاره به اینکه باید در حوزه فرهنگی جاذبه ایجاد کرد، بیان داشت: اولویت اول اداره کل کتابخانه‌های استان به فضاهای موجود معطوف و مکان‌های موجود شاداب سازی شد.

هزینه کرد ۲۱۰ میلیون تومان برای نوسازی دو کتابخانه بیرجند

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های شهرستان‌ها شاداب سازی و بهسازی شده‌اند، گفت: متاسفانه بدترین وضعیت را در کتابخانه‌های عمومی مرکز استان داشته‌ایم که طی ده سال گذشته هیچ گونه بهسازی در این کتابخانه‌ها صوت نگرفته بود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کتابخانه خدیجه کبری (س) و الغدیر در مرکز استان به طور کامل بهسازی شده‌اند و در هفته کتاب فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهند کرد، افزود: ۲۱۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی این دو کتابخانه هزینه شده است.

وی با بیان اینکه ۲۳۰ میلیون تومان اعتبار برای بهسازی کتابخانه‌های شهرستان‌های خوسف، نهبندان، طبس و فردوس نیز هزینه شده است، گفت: با همکاری شوراهای روستا و فرمانداری شهرستان‌ها اماکن بلا استفاده در پنج روستا به اداره کل کتابخانه‌ها برای ایجاد کتابخانه واگذار شد.

رضایی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی به لحاظ اعضا رتبه دوم کشور را دارد، تصریح کرد: ۵۴ هزار و ۷۵۳ عضو در کتابخانه‌های سطح استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه ۷۵۵ هزار و ۵۲۰ جلد کتاب در کتابخانه‌های استان وجود دارد، گفت: استان خراسان جنوبی رتبه چهارم کشوری از نظر منابع را دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی از نظر زیربنایی رتبه ششم کشور را کسب کرده است، بیان کرد: ۲۲ هزار و ۴۸۸ متر زیربنا در سطح استان وجود دارد.

کمک ۱۶ میلیارد ریالی خیران به کتابخانه های استان

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته سه تفاهم نامه با بنیاد برکت، بنیاد قلم چی و جامعه یاوری بسته شده است، عنوان داشت: در سال گذشته ۲۵۰ میلیون تومان و در سال ۹۵ یک میلیارد و ۶۵ میلیون تومان جذب کمک‌های خیرین را در استان داشته‌ایم.

رضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۶۹ کتابخانه در سطح استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۱۱ کتابخانه مشارکتی است.

وی از کلنگ زنی کتابخانه مرکزی شهرستان فردوس در بیست و ششم آبان ماه خبر داد و اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری ۲۳۴ میلیون تومان اعتبار از نیم درصد شهرداری‌ها احصاء شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۸۰ میلیون تومان از شهرداری‌های استان در سال ۹۵ مطالبه داریم، گفت: این مبلغ در سال ۹۳ و ۹۴ نیز ۱۸۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: شهرستان‌های خوسف، اسدیه، نهبندان و دیهوک در سال جاری کمترین پرداختی را از محل نیم درصد شهرداری‌ها داشته است.

اعتبار ۲۵۰ میلیون تومانی برای ساخت کتابخانه مرکزی بیرجند

رضایی با اشاره به اینکه سه میلیارد و ۳۸۲ میلون تومان اعتبار کل مصوب شده اداره کل کتابخانه‌های خراسان جنوبی است، تصریح کرد: ۲۵۰ میلیون تومان اعتبار برای زمین کتابخانه مرکزی شهرستان بیرجند که از سال ۸۹ کلنگ زنی شده است در اعتبارات وزارت ارشاد دیده شده است.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کتابخانه روستایی کشور در خان شرف شهرستان نهبندان وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر ۲۸ هزار جلد کتاب ثبت شده و ۲۰ هزار جلد کتاب در حال ثبت در این کتابخانه وجود دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان قاین به دلیل مشکلات سازه و افزایش غیرقانونی زیربنا از سال ۹۱ تعطیل شده است، تصریح کرد: این کتابخانه تا کنون ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی و در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مصوب داشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ پروژه در حال ساخت در استان وجود دارد، بیان داشت: از این تعداد ۱۱ کتابخانه احداثی و شش کتابخانه احداثی حق انتفاع است.

رضایی از عضویت رایگان در بیست و چهارم آبان ماه سال جاری در تمامی کتابخانه‌های سطح استان خبر داد و اظهار کرد: ۱۶ ایستگاه مطالعه و یک کتابخانه سیار در سطح استان وجود دارد.