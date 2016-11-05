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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

ایجاد ارتباط بین دانشمندان جهان با برگزاری همایش «یوسرن»

ایجاد ارتباط بین دانشمندان جهان با برگزاری همایش «یوسرن»

معاون امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برگزاری همایش بین المللی شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی یا یوسرن می تواند زمینه همکاری بین دانشمندان سراسر دنیا را فراهم سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عرب خردمند امروز در نشست خبری اظهار داشت:برگزاری همایش یوسرن می تواند فرصتی را برای تبادل علم بین ایران و سایر کشورها برقرار کند.

به گفته وی، همچنین برگزاری این همایش می تواند برای جوانان کشور فرصتی را فراهم سازد تا با برترین های دنیا ارتباط بگیرند و این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: این شبکه زمینه ایجاد ارتباط میان‌ رشته‌ای را برای دانشمندان فراهم می‌کند.

خردمند افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران بین ۲۰۰ تا هشتصدمین دانشگاههای دنیاست؛ این جایگاه مناسب  علمی در جهان است.

کد مطلب 3815849

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