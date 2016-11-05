به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه مستند اروپا EDN در سال ۱۹۹۶ میلادی جهت ارائهی مشاوره و جذب حامیان مالی بینالمللی برای تولید حرفهای فیلم مستند و پخش تخصصی آثار در بازارهای بینالمللی برای فیلمسازان، تهیهکنندگان، پخشکنندگان شروع به کار کرد.
در این ورکشاپ تخصصی، نکات مهم و کلیدی برای راهیابی مستندهای ایرانی به جشنوارهها و بازارهای بینالمللی، با حضور کارشناسان بینالمللی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور و با توجه به اهمیت تولید مشترک و بحث «از طرح تا عرضه»، ستاد برگزاری جشنواره بینالمللی سینماحقیقت اقدام به برگزاری این ورکشاپ نموده است.
مستندسازان و تهیهکنندگانی که مایل به شرکت در این ورکشاپ و همچنین ارائه طرح مستند هستند، میبایست طرحهای خود را به زبان انگلیسی، حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان ۹۵ به پست الکترونیک int@irandocfest.ir (بخش بینالملل جشنواره) ارسال کنند.
این ورکشاپ تخصصی فقط به قصد مشاوره با کارشناسان و بحث آموزش برپا میشود.
شبکه مستند اروپا از مستندسازان هیچگونه حمایت مالی نکرده و جهت تولید فیلم مستند سرمایهگذاری نمیکند؛ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز با هدف آموزش و ارتقای دانش مستندسازان ایرانی در زمینه تولید مشترک، بازاریابی و پخش اقدام به برگزاری این رویداد نموده و هیچگونه کمک مالی و سرمایهگذاری را در این برنامه تضمین نمیکند.
نمایندگان EDN که برای شرکت در ورکشاپ تخصصی «سینماحقیقت و داکپرو» به تهران سفر خواهند کرد، به این شرح هستند: اوه ریشه یانسون (مسئول بخش EDN/ دانمارک)؛ نیکلاس کیلدگارد انگستروم (برنامهریز جشنواره فیلم مستند کپنهاگ/ دانمارک)؛ تام پاورز (مدیر بازار جشنواره مستند تورنتو، مدیر جشنواره مستند نیویورک/ آمریکا)؛ جیونا آنتونیو نازارو (مدیر هفته منتقدان جشنواره فیلم «ونیز» ایتالیا، مدیر هنری جشنواره «ویزیون دورئل» سوئیس و دکتر آندره سینگر (مدیر انستیتو مردمشناسی انگلیس و ایرلند/ انگلستان)
شرایط شرکتکنندگان در این ورکشاپ تخصصی جشنواره «سینماحقیقت» و چگونگی ارسال طرحهای مستند نیز به این شرح است:
۱- ارسال یک صفحه A۴ طرح فیلمنامه به زبان انگلیسی که در آن داستان و ساختار مستند توضیح داده شود.
۲- بیوگرافی و فیلموگرافی فیلمساز به انگلیسی
۳- تریلر یا آنونس طرح ارائه شده در صورتی که توسط فیلمساز آماده شده است و یا نمونههای کارهای قبلی
۴- ساخت حداقل سه فیلم مستند
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.
نظر شما