تمامی استان ها تحت پوشش برنامه غربالگری اوتیسم قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین رویکرد سازمان در حوزه بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت ها رویکرد پیشگیرانه است.

وی با بیان اینکه در بحث آسیب های اجتماعی چه اعتیاد و یا طلاق بیشتر توجه به آگاه سازی آحاد جامعه است، بیان کرد: در همین راستا سازمان بهزیستی طرح پشیگیری خانه به خانه را در اولویت قرار داده و مناطق پر خطر استانها در پیشگیری از اولویت خاصی برخوردار شدند.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در بحث طلاق نیز بجای مشاوره به طلاق مشاوره برای ارتقای کیفیت مهارت های زندگی و افزایش انگیزه در فرزند پروری مد نظر قرار گرفته است.

نیاز به سه هزار نیرو در مراکز اورژانس اجتماعی

محسنی بندپی با اشاره به اینکه با تلاش های انجام شده موضوع غربالگری مشاوره ژنتیک ازدواج در کمیسیون تلفیق مجلس اجباری شد، بیان داشت: با اجرای این طرح می توانیم در بدو تولد با غربالگری و اقدام به موقع نسبت به کنترل و پیشگیری معلول زایی و کاهش آن در کشور اقدامات اساسی را انجام دهیم.

وی با تأکید بر اینکه برخی از استان در حوزه آسیب های اجتماعی و معلولیت ها نیازمند نگاه ویژه تری هستند تا بتوانیم زمینه ماندگاری جمعیت در این مناطق را تقویت کنیم، افزود: در همین راستا بهزیستی بحث پوشش لوازم توانبخشی و تجهیزاتی برای معلولان و برخوردار کردن خانواده های دو معلول به بالا از مسکن را در اولویت قرار داده است.

رئیس سازمان بهزیستی در ارتباط با کمبود نیرو در مراکز اورژانس اجتماعی نیز گفت: برای تامین راه اندازی اورژانس اجتماعی در ۱۴۰ شهرستان و سه هزار نیروی مورد نیاز گزارشی به هیئت دولت ارائه شد تا از ابتدای سال ۹۶ نسبت به توسعه و ترویج اورژانس اجتماعی در همه کشور اقدام کنیم.

محسنی پندپی از تحت حمایت بودن دو هزار و ۱۰۰ بیمار اوتیسمی در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: برای آموزش مورد نیاز این افراد ۴۰۰ هزار تومان یارانه در ماه سازمان تامین می کند.

تدوین ۱۵ بسته آموزشی

وی شناسایی به موقع اوتیسم را یکی از اولویت های بهزیستی عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم زیر دو یا سه سال این بیماری را شناسایی کنیم در رشد و تکامل مغزی آن ها اثربخشی بیشتری داشته و برگشت پذیری آن ها به جامعه بهتر و علمی تر انجام می شود.

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه افراد زیر سه سال را وزارت بهداشت نسبت به شناسایی آن ها اقدام می کند، بیان کرد: بین سه تا پنج سال را سازمان بهزیستی و پنج سال را آموزش و پرورش متولی خواهد بود.

محسنی پندپی با اشاره به تدوین ۱۵ بسته آموزشی برای شناسایی بیماران اوتیسم، عنوان داشت: یکی از این بسته ها کمک به خانواده ها برای شناسایی به موقع بیماری در فرزندان است.

وی با بیان اینکه برنامه غربالگری اوتیسم از ۱۰ سال قبل در پنج استان آغاز شد، بیان داشت: تا سال ۹۴ حدود ۲۵ استان برنامه غربالگری انجام می شود.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: در سال ۹۵ نیز تعهد داریم که غربالگری در تمام استان ها را انجام بدهیم.