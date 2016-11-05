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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

استاندار خراسان جنوبی:

ذائقه مردم در تولید کالاها مورد توجه تولیدکنندگان قرارگیرد

ذائقه مردم در تولید کالاها مورد توجه تولیدکنندگان قرارگیرد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: تولیدکنندگان استان در تولید کالا به ذائقه مردم توجه کنند تا در زمینه فروش و بازریابی با مشکل مواجه نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی صادرات در بیرجند بیان کرد: تولیدکنندگان باید در تولید کالا به ذائقه مردم توجه کنند.

وی با بیان اینکه کیفیت کالا نیز بسیار حائز اهمیت است٬ افزود: اگر تولید کنندگان به این موارد توجه نکنند٬ نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

پرویزی با اشاره به مذاکرات دولت یازدهم بیان کرد: این مذاکرات نتایج خوبی در بخش صادرات به دنبال داشت.

وی با بیان اینکه مذاکرات بخش عمده ای از مشکلات صادرات را رفع کرده است٬ اظهار کرد: باید از این فضای به وجود امده برای تسهیل صادرات استان تلاش شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در واردات مشکل عمده ای وجود ندارد٬ گفت: بسیاری از مشکلات عمده مانند رانت‌ها و دلالی‌ها در صادرات است.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در این مراسم با بیان اینکه کار اقتصادی نیازمند حرکت جهادی مسئولان است٬ گفت: باید همه مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

نظر افضلی با اشاره به محصولات استراتژیک استان٬ اظهار کرد: باید مشکلات موجود در راستای برند سازی و فراوری این محصولات برطرف شود.

وی اظهار کرد: همچنین نباید نگاهی سیاسی به محصولات کشاورزی به خصوصمحصولات استراتژیک استان داشته باشیم.

کد مطلب 3815857

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