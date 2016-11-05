ذائقه مردم در تولید کالاها مورد توجه تولیدکنندگان قرارگیرد

به گزارش خبرنگار مهر٬ سید علی اکبر پرویزی پیش از ظهر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی صادرات در بیرجند بیان کرد: تولیدکنندگان باید در تولید کالا به ذائقه مردم توجه کنند.
وی با بیان اینکه کیفیت کالا نیز بسیار حائز اهمیت است٬ افزود: اگر تولید کنندگان به این موارد توجه نکنند٬ نتایج مطلوبی نخواهد داشت.
پرویزی با اشاره به مذاکرات دولت یازدهم بیان کرد: این مذاکرات نتایج خوبی در بخش صادرات به دنبال داشت.
وی با بیان اینکه مذاکرات بخش عمده ای از مشکلات صادرات را رفع کرده است٬ اظهار کرد: باید از این فضای به وجود امده برای تسهیل صادرات استان تلاش شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در واردات مشکل عمده ای وجود ندارد٬ گفت: بسیاری از مشکلات عمده مانند رانتها و دلالیها در صادرات است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در این مراسم با بیان اینکه کار اقتصادی نیازمند حرکت جهادی مسئولان است٬ گفت: باید همه مسئولان در اجرای اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.
نظر افضلی با اشاره به محصولات استراتژیک استان٬ اظهار کرد: باید مشکلات موجود در راستای برند سازی و فراوری این محصولات برطرف شود.
وی اظهار کرد: همچنین نباید نگاهی سیاسی به محصولات کشاورزی به خصوصمحصولات استراتژیک استان داشته باشیم.
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