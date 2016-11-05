تهران رکورددار «خشونت شهری» است/ رابطه عکس سواد و خشونت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی رابطه خشم و زندگی شهری صبح امروز در دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با حضور تنی چند از اساتید، دانشجویان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این نشست پس از ارائه گزارش هایی از وضعیت خشم و ارتباط آن با زندگی شهری از سوی کارشناسان، سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: امروز اغلب صاحب نظران بر این نکته تاکید دارند که ریشه رفتارهای شهروندی بیش از آنکه ناشی از خصیصه های زیست شناختی باشد عملا نوعی رفتار اجتماعی است که ریشه در نهادها، سازماندهی اجتماعی، تضادها، تعارض ها و ... دارد.

وی با بیان اینکه به تعبیر دقیق تر ما امروز در «یک جهان شهری شده» زندگی می کنیم، گفت: همان طور که رئیس سازمان ملل در پیام خود به مناسبت روزجهانی شهرها در سال ۲۰۱۶ آورده است «برای دگرگونی جهان، باید شهرها را دگرگون سازیم. »

مدرس دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه خشم، پرخاشگری و ظهور و بروز این مدل رفتارها را نیز می توان در بستر شهری آن مورد بررسی و مداقه قرار داد، یادآور شد: به زعم من بخشی از «خشم شهری» زائیده چالش های شهری همچون فقر، شکاف طبقاتی، تعارض های فرهنگی، از هم گسیختگی سامان اجتماعی و ... است.

وی با تاکید بر اینکه مشاهدات عینی و تجربی نشان می دهد آمار جرم و بزهکاری، پرخاشگری و ... در سطوح کلانشهرها به طور میانگین از شهرهای متوسط و کوچک بیشتر است، افزود: تقریبا برای شهروندان تهرانی مشاهده یک نزاع شهری در روز به یک امر عادی تبدیل شده است.

در ادامه این نشست طباطبایی به برخی آمارها در خصوص نزاع های شهری اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ بیش از ۵۶۰ هزار نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ارجاع داده شده که در این میان قریب به ۱۷۴ هزار مورد از آنها به زنان اختصاص داشته است.

وی با اشاره به اینکه استان تهران با بیش از ۱۰۱ هزار مورد نزاع در رتبه نخست کشوری است، افزود: خراسان رضوی و اصفهان بعد از استان تهران بیشترین نزاع را داشته اند و استان های خراسان جنوبی، ایلام و سمنان کم ترین آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی را تشکیل می دهند.

طباطبایی با بیان اینکه البته این آمار تنها بخشی از واقعیت است زیرا بسیاری از نزاع ها و پرخاشگری ها به مراجع قانونی گزارش نمی شود، یادآور شد: ضمن اینکه «خشم شهری» تنها در نزاع خلاصه نمی شود و بسیاری از مواردی همچون نگاه های تند و تیز، فحاشی، استفاده از کلمات رکیک، تنه زدن و ... نیز باید در زمره نتایج خشم شهری گنجانده شود که عملا در هیچ مرکزی ثبت و ضبط نمی شود.

این کارشناس شهری ، به نتایج یک تحقیق علمی اشاره کرد که خشم شهری در یزد را مورد بررسی قرار داد و گفت: جالب اینجاست که نتایج این تحقیق نشان می دهد میزان خشونت در میان متاهل ها بیشتر از مجردهاست و از سوی دیگر با افزایش میزان سواد میزان خشونت نیز کاهش پیدا می کند.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت دارد تا کلینیک های تخصصی با همکاری جامعه شناسان و کارشناسان حوزه شهری در کلان شهرها و به ویژه تهران تاسیس شود، افزود: با توجه به وخامت اوضاع در شرایط فعلی افزایش مهارت های فردی برای کنترل خشم یک ضرورت است که هم سازمان های دولتی و هم مدیریت شهری باید آن را حمایت کنند.