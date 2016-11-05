جزئیات برنامه جدید کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم تفکری بافقی کارگردان و تهیه کننده مجموعه مستند داستانی «گردونه» گفت: مستند داستانی «گردونه» روایتگر سفرهای تفریحی چند دختر دانش آموز محجبه تهرانی است که در شهر و یا در حومه آن اتفاق می افتد و در حقیقت به معرفی الگوی شادی و تفریح در سبک زندگی اسلامی می پردازد.

وی اشاره کرد: ایده ساخت مجموعه مستند داستانی «گردونه» پس از پخش مجموعه «از لاک جیغ تا خدا» از سوی مرکز اوج کودک و نوجوان مطرح شد و بعد از آن تولید این مجموعه داستانی برای پخش در شبکه امید سیما در شهریور ماه امسال آغاز شد.

کارگردان «گردونه» افزود: خوشبختانه تولید با روند خوبی پیش رفت و در هفته گذشته کار ضبط کل ۲۸ قسمت «گردونه» با موفقیت به پایان رسید و هم اکنون برنامه در مرحله تدوین است.

تفکری بافقی اشاره کرد: محور اصلی مجموعه «گردونه» متمرکز بر فضای شاد و سرشار از طنز و خنده بین سه دختر محجبه دبیرستانی در خلال تفریح های خارج از منزل است اما این در حالی است که همین سه دختر فوق العاده شوخ و سرزنده به محض وارد شدن نامحرمی به جمعشان کاملا رفتار خود را تغییر می دهند و جدی و متین برخورد می کنند.

وی در پایان گفت: دختران جوان و نوجوان می توانند به راحتی با شخصیت ها و فضای این مجموعه ارتباط بگیرند و الگو سازی تفریح سالم و تعامل شاد در عین برخورداری از حجاب کامل در این برنامه برای نوجوانان صورت می گیرد.

این مجموعه مستند داستانی که به سفارش مرکز اوج کودک و نوجوان تولید شده است از آذر ماه در شبکه امید پخش خواهد شد.