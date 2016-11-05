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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

باز هم پرداختن به دختران محجبه

جزئیات برنامه جدید کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» اعلام شد

جزئیات برنامه جدید کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» اعلام شد

کارگردان «از لاک جیغ تا خدا» در یک مجموعه جدید سراغ سبک زندگی اسلامی رفت و دختران شوخ و سرزنده ای را به تصویر کشید که در عین حال مقید به رعایت حجاب و مسایل اسلامی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم تفکری بافقی کارگردان و تهیه کننده مجموعه مستند داستانی «گردونه» گفت: مستند داستانی «گردونه» روایتگر سفرهای تفریحی چند دختر دانش آموز محجبه تهرانی است که در شهر و یا در حومه آن اتفاق می افتد و در حقیقت به معرفی الگوی شادی و تفریح در سبک زندگی اسلامی می پردازد.

وی اشاره کرد: ایده ساخت مجموعه مستند داستانی «گردونه» پس از پخش مجموعه «از لاک جیغ تا خدا» از سوی مرکز اوج کودک و نوجوان مطرح شد و بعد از آن تولید این مجموعه داستانی برای پخش در شبکه امید سیما در شهریور ماه امسال آغاز شد.

کارگردان «گردونه» افزود: خوشبختانه تولید با روند خوبی پیش رفت و در هفته گذشته کار ضبط کل ۲۸ قسمت «گردونه» با موفقیت به پایان رسید و هم اکنون برنامه در مرحله تدوین است.

تفکری بافقی اشاره کرد: محور اصلی مجموعه «گردونه» متمرکز بر فضای شاد و سرشار از طنز و خنده بین سه دختر محجبه دبیرستانی در خلال تفریح های خارج از منزل است اما این در حالی است که همین سه دختر فوق العاده شوخ و سرزنده به محض وارد شدن نامحرمی به جمعشان کاملا رفتار خود را تغییر می دهند و جدی و متین برخورد می کنند.

وی در پایان گفت: دختران جوان و نوجوان می توانند به راحتی با شخصیت ها و فضای این مجموعه ارتباط بگیرند و الگو سازی تفریح سالم و تعامل شاد در عین برخورداری از حجاب کامل در این برنامه برای نوجوانان صورت می گیرد.

این مجموعه مستند داستانی که به سفارش مرکز اوج کودک و نوجوان تولید شده است از آذر ماه در شبکه امید پخش خواهد شد.

کد مطلب 3815860

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