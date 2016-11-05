به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر شنبه در نشست هم اندیشی دانشجویی استان لرستان به راهپیمایی ۱۳ آبان ماه اشاره کرد و اظهار داشت: دانشجویان، دانش آموزان و مسئولان مربوطه در راهپیمایی حضوری چشمگیر و قابل توجه داشتند.

وی با اشاره به اینکه روحیه انقلابی در بین جوانان نسل به نسل انتقال پیدا کرده است، بیان داشت: حضور پر شور افراد در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی را مایه مباهات می دانیم.

افرادی تلاش می کنند که ایام ملی را به نفع خودشان مصادره کنند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه اندک افرادی در برخی گروه های سیاسی همواره تلاش کرده اند ایام ملی را به نفع خودشان مصادره کنند، گفت: این افراد از این ایام برای مقابله با رقیب استفاده می کنند.

شاهرخی در ادامه با تاکید بر اینکه استفاده از ایام ملی به نفع افراد به هیچ عنوان با هیچ یک از معیارهای انقلابی مطابقت ندارد، افزود: این افراد باید اجازه دهند که از تمام ظرفیت برای مقابله با دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نشست هم اندیشی دانشجویی استان لرستان را یکی از مهمترین جلسات زیرمجموعه شورای تامین دانست و عنوان کرد: این نشست برای توجه به مسائل مربوط به امور دانشجویی تشکیل می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به تحصیل ۱۰۰ هزار نفر دانشجو در دانشگاههای استان اشاره کرد و بیان داشت: این دانشجویان برای تحصیل علم مهمان دانشگاه ها هستند که ساماندهی این افراد به لحاظ آموزشی، فرهنگی و ... کار بسیار سنگینی است.

شاهرخی با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید توجه ویژه ای به مسائل فرهنگی، سیاسی، فکری و آموزشی دانشجویان به صورت همزمان داشته باشند، تصریح کرد: در صورتی که توجه به مسائل علمی دانشجویان صورت گیرد ولی از نظر اعتقادی و فرهنگی ضعفی وجود داشته باشد ممکن است دانشجویان نتوانند در آینده اثر بخشی لازم را داشته باشند.

ضرورت تقویت تشکل های دانشجویی

وی با اشاره به اینکه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی از قبل مورد توجه دولت و مسئولان دانشگاهها بوده است، گفت: در این کرسی ها تلاش شود فضای بازی برای طرح پرسش و چیزی که در ذهن جوانان وجود دارد مهیا شود و جوانان بتوانند پاسخ های مربوطه را به راحتی از کارشناسان دریافت کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان تقویت تشکل های دانشجویی را امری مهم دانست و عنوان کرد: حرکت را دانشجویان انجام می دهند و حمایت ما می تواند در راستای تقویت تشکل ها موثر باشد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه فرصت باید برای همه گروه های سیاسی که می خواهند در چارچوب قانون فعالیت کنند فراهم شود، افزود: با حمایت کردن می توان شاهد رشد و بالندگی هرچه بیشتر دانشجویان و دانشگاه ها بود.

وی با تاکید بر اینکه توجه ویژه ای باید به مسائل رفاهی دانشجویان صورت گیرد، اظهار داشت: مسائل فرهنگی درون خوابگاه ها به جد باید مورد توجه قرار گیرد.

خوابگاهای خود گران نظارت شوند

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در ادامه اضافه کرد: باید بر خوابگاههای خودگردان خواهران نظارت جدی وجود داشته باشد و آمار گیری دقیقی از خوابگاه ها صورت گیرد.

شاهرخی با بیان اینکه خانواده ها فرزندان خود را با اعتماد به ما به دانشگاه ها می فرستند، گفت: ما باید بر محیط، مسائل پیرامونی و ... نظارت لازم داشته باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان به مشکل تردد و وضعیت سرویس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد اشاره کرد و گفت: فرمانداری خرم آباد، نیروی انتظامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد طی جلسه ای در رابطه با مشکل تردد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد به تفاهم برسند.

شاهرخی گفت: برای صرفه جویی در هزینه های جاری دانشگاهها سعی کنید آخرین محل برای صرفه جویی هزینه ها کم کردن حقوق کارکنان باشد.