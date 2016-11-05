کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی برقی وزارت نیرو

به ‌گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ فلاحتیان معاون برق و انرژی وزیر نیرو هم در حاشیه آیین آغاز به‌کار نمایشگاه صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه فضایی را ایجاد کرده که تمامی شرکت‌ها بتوانند آخرین محصولات و تجربیات خود را به منصه ظهور برسانند و قطعاً حضور این همه شرکت داخلی و خارجی شرایطی را فراهم خواهد کرد که ما بتوانیم به جدیدترین و خلاق‌ترین فناوری حوزه صنعت برق دست پیدا کنیم.

این مقام مسئول افزود: صنعت برق یکی از صنایعی است که همواره با رشد و ارتقای تکنولوژی در سراسر دنیا روبروست و این نمایشگاه‌ها، این فرصت را به ما می‌دهد که به جدیدترین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های دنیا دسترسی پیدا کرده و بتوانیم صنعت برق بهتر و پایدارتری داشته باشیم.

به گفته وی در حال حاضر قیمت برق به صورت تکلیفی و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی تعیین می شود، بنابراین بین قیمت تمام شده و قیمتی که از مردم دریافت می شود تفاوت زیادی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته برای رفع این مشکل میان دولت و مجلس گفتگوهایی برای تعیین منبعی جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برقرار است.

فلاحتیان با یادآوری اینکه در سه سال گذشته کمک‌های بسیار خوبی از طرف دولت به صنعت برق انجام گرفته است، گفت: بدهی‌های صنعت برق که پیش از این بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین در همین یک سال اخیر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو در صنعت برق تسویه شده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو گفت: برق یک محصول مدام و مستمر است که مردم به صورت مداوم نیاز به آن را در زندگی روزمره خود احساس می کنند، به همین خاطر، وقفه اندک در خدمت رسانی در این حوزه می تواند جامعه را دچار مشکلات عدیده کند.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با این وجود در طول سه سال گذشته بیش از ۶ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده است و هزاران کیلومتر شبکه توزیع برق توسعه پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو هم امروز در حاشیه افتتاح شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنعت برق ایران یکی از بومی‌ترین و پیشرفته‌ترین صنایع کشور است، گفت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تجهیزات و تاسیسات این صنعت ساخت داخل است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه همه می‌دانیم که علم و فناوری در همه و علوم و صنایع به سرعت در حال پیشرفت بوده و بالطبع در صنعت برق نیز با همین سرعت در حال پیشرفت است، تصریح کرد: باید از هر فرصتی از جمله برپایی این نمایشگاه‌ها برای بروز کردن این صنعت و آشنایی با تجربیات روز دنیا استفاده کنیم.