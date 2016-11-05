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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

میزان بدهی‌های ادارات سه برابر اعتبارات عمرانی استان است

میزان بدهی‌های ادارات سه برابر اعتبارات عمرانی استان است

یاسوج- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: میزان بدهی‌های استان سه برابر اعتبارات عمرانی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان افزود: دستگاه های اجرایی استان ۶۴۰میلیارد تومان بدهی دارند. 

خادمی همچنین بیان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به نیاز به روش های جدید جذب سرمایه  برای اجرای پروژه های استان افزود: به جای روش های عادی ومعمول از متدهای نوین و استفاده از تجارب وابتکارات دیگر استان ها در چارچوب قوانین و اولویت بندی پروژه ها استفاده شود.

استاندار ابراز داشت: درصد بالایی از درآمد های عمومی استان از محل مالیات است که این مسئله  این نیاز را می رساند که درآمد زایی این بخش با حرکت ها و روش های جدید بر اساس الگوهای موفق ومطابق شرایط استان انجام شود.

خادمی بیان داشت: دستگاه های اجرایی ظرف سه روز آینده بدهی های مسجل خود را به مدیریت وبرنامه ریزی واقتصاد ودارایی اعلام کنند، تا زمینه تخصیص اعتبار به آنها فراهم شود.

کد مطلب 3815869

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