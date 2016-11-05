به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی پیش از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان افزود: دستگاه های اجرایی استان ۶۴۰میلیارد تومان بدهی دارند.

خادمی همچنین بیان کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان از این بدهی مربوط به پروژه های عمرانی است.

وی با اشاره به نیاز به روش های جدید جذب سرمایه برای اجرای پروژه های استان افزود: به جای روش های عادی ومعمول از متدهای نوین و استفاده از تجارب وابتکارات دیگر استان ها در چارچوب قوانین و اولویت بندی پروژه ها استفاده شود.

استاندار ابراز داشت: درصد بالایی از درآمد های عمومی استان از محل مالیات است که این مسئله این نیاز را می رساند که درآمد زایی این بخش با حرکت ها و روش های جدید بر اساس الگوهای موفق ومطابق شرایط استان انجام شود.

خادمی بیان داشت: دستگاه های اجرایی ظرف سه روز آینده بدهی های مسجل خود را به مدیریت وبرنامه ریزی واقتصاد ودارایی اعلام کنند، تا زمینه تخصیص اعتبار به آنها فراهم شود.