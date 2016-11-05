وزیر اقتصاد آلمان: توافق بر سر تجارت آزاد اهمیت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان که در نشست اقتصادی در هنگ کنگ اظهار داشت: برلین درصدد تحقق تجارت آزاد بوده و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: تجارت آزاد می تواند تا حد زیادی موانع و مشکلات را از سر راه مسائل و تبادلات اقتصادی را رفع کند.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین ادامه داد: معاهده تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا نوید خوبی برای تقویت همکاری های اقتصادی و رشد اقتصادی در این مناطق است.

معاهده تجارت آزاد موسوم به ستا که مدت ها به موضعی چالش برانگیز تبدیل شده بود در نهایت هفته گذشته از سوی اتحادیه اروپا و کانادا به امضا رسید.