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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۵۰

وزیر اقتصاد آلمان: توافق بر سر تجارت آزاد اهمیت دارد

وزیر اقتصاد آلمان: توافق بر سر تجارت آزاد اهمیت دارد

وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس اقتصادی در هنگ کنگ بر لزوم تحقق تجارت آزاد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان که در نشست اقتصادی در هنگ کنگ اظهار داشت: برلین درصدد تحقق تجارت آزاد بوده و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: تجارت آزاد می تواند تا حد زیادی  موانع و مشکلات را از سر راه مسائل و تبادلات اقتصادی را رفع کند.

وزیر اقتصاد آلمان همچنین ادامه داد: معاهده تجارت آزاد میان اتحادیه اروپا و کانادا نوید خوبی برای تقویت همکاری های اقتصادی و رشد اقتصادی در این مناطق است. 

معاهده تجارت آزاد موسوم به ستا که مدت ها به موضعی چالش برانگیز تبدیل شده بود در نهایت هفته گذشته از سوی اتحادیه اروپا و کانادا به امضا رسید. 

کد مطلب 3815873
شقایق لامع زاده

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