خدمات دفاتر الکترونیکی قضایی در قالب ۴۷ شاخص ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر امروز در حاشیه دومین همایش سراسری مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امکانات خوبی در دفاتر لحاظ و ۴۷ شاخص تعریف شده است و هم اکنون بدون مراجعه حضوری مردم امکان ارائه خدمات بسیار زیادی میسر است و طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته شاهد رضایتمندی مردمی بودیم.

وی افزود: مسئول اصلی ثبت دادخواست مجتمع های قضایی هستند و فرایند اجرای آن بر عهده دادگستری است و ثبت ارجاع آن نیز بر عهده دفاتر بوده که به صورت آنلاین انجام می شود.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات مناسبی با راه اندازی این دفاتر صورت پذیرفت بیان کرد: در این دفاتر با توجه به امکانات مناسب نرم افزاری و منابع انسانی شاهد صرفه جویی خوبی در بحث هزینه و زمان بودیم.

شهریاری گفت: مساحت هر دفتر ۶۰ تا ۱۰۰ متر مربع است و هر دفتر نیز ۳ تا ۵ نیروی انسانی فعال دارد.

وی بیان کرد: رصد دادخواست ها در مراکز استان در دفاتر رسیدگی می شود و به زودی تعداد دفاتر فعال در سطح کشور به ۷۰۰ دفتر افزایش می یابد.

وی در پایان افزد: خراسان رضوی عملکرد مطلوبی داشته و هیچ گونه مشکلی از این استان گزارش نشده و استان امام رضا (ع) جزو استان های برتر کشور بوده است.