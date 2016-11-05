پیام شهدا ولایتمداری و ایستادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبرنژاد دوازدهمین همایش رهروان شهدای محور چناره استانهای شمال کشور و کردستان با حضور سرداران دفاع مقدس در بهشهر گفت: شهدای ما به دنبال حق و حقیقت بودند که حقیقت برای آنان عاشورا، امامت، ولایت، امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی افزود: در طول دفاع مقدس رزمندگان ما با دستان خالی و سلاح کم و قلیل بر سیل دشمنان و سلاح های مختلف غلبه کردند و این مساله به دلیل اعتقاد راسخ آنان به ولایت، توکل بر خداوند و فرهنگ عاشورایی بوده است.

اکبرنژاد با بیان اینکه فرزندان ما در کردستان رشادتهای فراوان آفریدند و با رنج و مشقات فراوان در گردنه های مختلف از اسلام و انقلاب دفاع کردند تا ما امروز در ارامش باشیم و امروز مهمترین وظیفه ما پیام رسانی شهدا است.

وی ادامه داد: شهدا به ما پیام ولایتمداری و ایستادگی در برابر شهدا را دادند و ما هم باید با توجه به حقانیت راهشان، به فراگیری علوم اسلامی در مکتب اهل‌بیت (ع) بپردازیم.

سردار جبهه های نبرد در سوریه گفت: امروز افرادی که در جبهه های نبرد در سوریه با داعش و دشمنان اسلام می جنگند از جنس رزمندگان دیروز ما در طول هشت سال دفاع مقدس هستند و به نوعی شیرمردان دوران دفاع مقدس دیروز، امروز سکان دار عملیات در سوریه به عشق و فرمان رهبری هستند.

اکبرنژاد افزود: انتقال فرهنگ، باور و حقیقت شهدا و ولایتمداری مهمترین وظیفه ما در قبال شهدا است.

این همایش به همت رزمندگان هشت سال دفاع مقدس شهرستان بهشهر در منطقه چناره-کردستان و مریوان و هیات رهروان شهدای چناره برگزار شد.