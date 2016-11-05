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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۲۹

نماینده ولی فقیه در گلستان:

علم آموزی در جامعه تبدیل به ارزش شود

علم آموزی در جامعه تبدیل به ارزش شود

گرگان- نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: اگر علم آموزی در جامعه تبدیل به یک ارزش شود، می توان امیدوار بود که کشور پیشرفت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، صبح شنبه، در دیداری با حضور مدیرکل و پرسنل کتابخانه‌های استان، گفت: امروزه نفت و گاز و منابع طبیعی سرمایه یک کشور نیست و مهمتر از همه آن ها نیروی انسانی توسعه یافته و پیشرفته به عنوان سرمایه شناخته می شود.

وی با بیان این که سرمایه انسانی می تواند عقب ماندگی را نجات دهد گفت: شواهد زیادی در کشورهای مختلف می توان یافت که منابع طبیعی ندارند ولی با استفاده از سرمایه انسانی بسیار پیشرفت کرده اند.

امام جمعه گرگان نیروی انسانی مجهز به علم و دانش را عامل توسعه دانست و افزود: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند و در منطقه جایگاه اول را به دست آورد باید قله های دانش را فتح کند و راهی جز این ندارد.

وی با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم توجه به شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: رسیدن به جامعه مبتنی بر دانش الزاماتی دارد که یکی از آن ها علمی شدن مدیریت جامعه است.

وی خواستار افزایش دانش نسل جوان شد و ادامه داد: اگر مدیریت جامعه علمی شود می توان امیدوارم بود که جامعه به سمت علم و دانش کشیده شود و به جای خوبی برسد ولی متاسفانه این نقص در کشور وجود دارد.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که علم آموزی کمتر در کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برای این که جامعه بیشتر به سمت دانش برود باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و مهمترین زیرساخت آن بهبود جایگاه علم آموزش در جامعه است.

وی با تاکید براین که علم و دانش باید در جامعه ارزش شود، بیان کرد: اگر علم ارزش شود می‌توان امیدوار بود جامعه به سمت آن گرایش پیدا کند و در این مسیر کتاب مهمترین وسیله افزایش علم است.

امام جمعه گرگان ارزش شدن علم را عاملی برای بهبود وضعیت کتاب در جامعه دانست و اظهار کرد: با تبلیغ و سخرانی مشکل کتاب حل نمی شود بلکه مردم باید احساس کنند اگر می خواهند پیشرفت کنند و زندگی خوبی داشته باشند باید به سراغ علم  و کتاب بروند.

وی بیان کرد: ما منبعی به نام قرآن داریم که در آن توصیه های زیادی برای مطالعه و علم آموزی شده است و براساس همین توصیه ها دانشمندان زیادی مانند بوعلی سینا و زکریای رازی تربیت شدند.

کد مطلب 3815877

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