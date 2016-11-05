علم آموزی در جامعه تبدیل به ارزش شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، صبح شنبه، در دیداری با حضور مدیرکل و پرسنل کتابخانه‌های استان، گفت: امروزه نفت و گاز و منابع طبیعی سرمایه یک کشور نیست و مهمتر از همه آن ها نیروی انسانی توسعه یافته و پیشرفته به عنوان سرمایه شناخته می شود.

وی با بیان این که سرمایه انسانی می تواند عقب ماندگی را نجات دهد گفت: شواهد زیادی در کشورهای مختلف می توان یافت که منابع طبیعی ندارند ولی با استفاده از سرمایه انسانی بسیار پیشرفت کرده اند.

امام جمعه گرگان نیروی انسانی مجهز به علم و دانش را عامل توسعه دانست و افزود: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند و در منطقه جایگاه اول را به دست آورد باید قله های دانش را فتح کند و راهی جز این ندارد.

وی با یادآوری توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم توجه به شرکت های دانش بنیان، بیان کرد: رسیدن به جامعه مبتنی بر دانش الزاماتی دارد که یکی از آن ها علمی شدن مدیریت جامعه است.

وی خواستار افزایش دانش نسل جوان شد و ادامه داد: اگر مدیریت جامعه علمی شود می توان امیدوارم بود که جامعه به سمت علم و دانش کشیده شود و به جای خوبی برسد ولی متاسفانه این نقص در کشور وجود دارد.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که علم آموزی کمتر در کشور مورد توجه قرار گرفته است، گفت: برای این که جامعه بیشتر به سمت دانش برود باید زیرساخت‌های آن فراهم شود و مهمترین زیرساخت آن بهبود جایگاه علم آموزش در جامعه است.

وی با تاکید براین که علم و دانش باید در جامعه ارزش شود، بیان کرد: اگر علم ارزش شود می‌توان امیدوار بود جامعه به سمت آن گرایش پیدا کند و در این مسیر کتاب مهمترین وسیله افزایش علم است.

امام جمعه گرگان ارزش شدن علم را عاملی برای بهبود وضعیت کتاب در جامعه دانست و اظهار کرد: با تبلیغ و سخرانی مشکل کتاب حل نمی شود بلکه مردم باید احساس کنند اگر می خواهند پیشرفت کنند و زندگی خوبی داشته باشند باید به سراغ علم و کتاب بروند.

وی بیان کرد: ما منبعی به نام قرآن داریم که در آن توصیه های زیادی برای مطالعه و علم آموزی شده است و براساس همین توصیه ها دانشمندان زیادی مانند بوعلی سینا و زکریای رازی تربیت شدند.