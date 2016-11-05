پانزدهمین آزمون سراسری معاونت قرآن و عترت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، ظهر شنبه، با اعلام این خبر، افزود: این آزمون در چهار موضوع حفظ قرآن کریم، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، تدبر در قران کریم، معارف قرآن و اهل بیت (ع) و در ۱۸ رشته برگزار می شود.

وی با بیان این نکته که ۲۰ شهریور تا ۲۰ مهر زمان ثبت نام آزمون بود، افزود: بیش از دوهزار و ۵۰۰ نفر در برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند.

حجت الاسلام فضیلت با بیان این نکته که آزمون ۱۹ آبان ماه ویژه کارکنان دولت است، افزود: یک هزار و ۲۶۴ نفر برای شرکت در آزمون این روز ثبت نام کرده اند.

وی ضمن یادآوری این نکته که آزمون ۲۰آبان ماه به صورت کتبی برگزار می شود، اظهار کرد: آزمون این روز ویژه موسسات، مراکز قرآنی و عموم متقاضیان است که یک هزار و ۲۷۴ نفر در این بخش ثبت نام کردند.

به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان این تعداد گفته شده بدون احتساب تعداد فرهنگیان است.

وی به استقبال چشمگیر فرهنگیان از این آزمون اشاره کرد و گفت: به همین خاطر دوم دی ماه این آزمون برای فرهنگیان آن هم به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: بنابر اقدامات انجام شده از سوی سازمان مدیریت توسعه منابع نیروی انسانی تنها شرکت در رشته ترجمه و مفاهیم سوره مبارکه صف با تالیف حجت السلام قرائتی ویژه کارکنان دولت است که پس از قبولی، موفق به پرداخت ۲۸ ساعت گواهینامه ضمن خدمت می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان یادآور شد: پانزدهمین آزمون سراسری معاونت قرآن و عترت ۲۰ آبان ماه به صورت سراسری در ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ (تمامی رشته های حفظ) و ۱۱ تا ۱۲ همان روز (سایر رشته های آزمون) برای کلیه داوطلبان شرکت کننده است.

وی در ادامه به برگزاری ۱۴ جشنواره قرآنی در سطح استان گلستان خبر داد و گفت: اکنون این برنامه ها در دست اقدام است که از توان و ظرفیت های هنری استان در بخش های مختلف استفاده خواهیم کرد.

حجت الاسلام فضیلت ادامه داد: امید است با بهره مندی از ظرفیت های قرآنی شاهد رشد بیشتر جامعه باشیم.

وی ماندگاری آموزه ها، غنی شدن اوقات فراغت و توسعه فرهنگی را از برکات این جشنواره دانست و اظهارداشت: بهره مندی جامعه از جاذبه های فرهنگی، هنری و فعالیت های دینی از ره آوردهای این جشنواره خواهد بود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در خاتمه یادآور شد: امروز با توجه به اینکه بخشی از آسیب ها از طریق حجمه های دشمن وارد می شود بخشی هم از درون جامعه از سوی دوستان غافل و جاهل وارد می شود که برگزاری این نوع فعالیت ها باعث می شود بستر خوبی برای جامعه فراهم شود.