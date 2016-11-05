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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

هوای استان کرمانشاه بارانی می‌شود/ افزایش دما در اواخر هفته

هوای استان کرمانشاه بارانی می‌شود/ افزایش دما در اواخر هفته

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از بارش باران در استان خبر داد و گفت: دمای هوا از روز سه شنبه تا پایان هفته روندی افزایشی خواهد داشت.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی های صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت:بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، در این هفته موجی کوتاه استان را فرا می گیرد که در بعضی ساعات از روزهای یکشنبه و دوشنبه علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، رگبار های موقتی نیز برای برخی نقاط از سطح استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: به جز موارد فوق پدیده قابل ذکر دیگری برای جو منطقه پیش بینی نمی شود و شرایط پایدار فوق در روزهای دوشنبه و در نواحی شرقی استان از نمود بیشتری برخوردار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش نسبی دمای هوای استان از روز سه شنبه خبر داد و گفت: متوسط دمای هوا تا روز دوشنبه تغییرات زیادی ندارد و از روز سه شنبه به صورت نسبی روندی افزایشی خواهد داشت.

وی گرمترین نقطه استان را طی این هفته شهرستان قصرشیرین با ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنکترین نقاط آن را شهرستان های سنقر و کنگاور با ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.

کد مطلب 3815879

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