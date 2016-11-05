شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین پیش بینی های صورت گرفته از وضعیت جوی استان کرمانشاه گفت:بر اساس آخرین تحلیل از داده های هواشناسی، در این هفته موجی کوتاه استان را فرا می گیرد که در بعضی ساعات از روزهای یکشنبه و دوشنبه علاوه بر افزایش ابر و وزش باد، رگبار های موقتی نیز برای برخی نقاط از سطح استان در پی خواهد داشت.

وی افزود: به جز موارد فوق پدیده قابل ذکر دیگری برای جو منطقه پیش بینی نمی شود و شرایط پایدار فوق در روزهای دوشنبه و در نواحی شرقی استان از نمود بیشتری برخوردار است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از افزایش نسبی دمای هوای استان از روز سه شنبه خبر داد و گفت: متوسط دمای هوا تا روز دوشنبه تغییرات زیادی ندارد و از روز سه شنبه به صورت نسبی روندی افزایشی خواهد داشت.

وی گرمترین نقطه استان را طی این هفته شهرستان قصرشیرین با ۲۶ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنکترین نقاط آن را شهرستان های سنقر و کنگاور با ۲ درجه سانتی گراد بالای صفر اعلام کرد.