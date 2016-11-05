نمایشگاه تاها بهبهانی در نیاوران افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه باعنوان «نیست معشوقی زِ او نزدیک تر» سومین نمایشگاه این هنرمند در فرهنگسرای نیاوران و در برگیرنده ٦٠ اثر مجسمه و ٣٤ اثر نقاشی تاها بهبهانی است.

چیزی که به دنبالش بودم در اینجا یافتم

علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آیین افتتاحیه نمایشگاه تاها بهبهانی در خصوص آثار هنرمندان صاحب نام و اساتید بزرگ هنری گفت: من مدت ها منتظر بودم آقای بهبهانی نمایشگاهی برگزار کند و آثار ایشان را ببینم. روزی خطی از احمد زنجانی در لابه لای کتاب پدرم دیدم که بسیار زیبا بود. وقتی آن اثر را پیش آقای امیرخانی بردم ایشان گفت «خیلی ممنون که ما را به ضیافت دیدار چنین اثری دعوت کردید». امروز هم باید بگویم واقعا ممنونم از تاها بهبهانی که چنین ضیافتی ترتیب داد، با این آثار زیبا و ارزشمند.

مرادخانی با نقد برخی از آثار نامرغوب هنری موجود در کشور خصوصا در حوزه موسیقی گفت: من مدت هاست دلم برای یک موسیقی ساز و آواز حقیقی تنگ شده است. هر کجا که می روم دوستان بیشتر سعی می‌کنند موسیقی ضربی و .. بزنند. آن چیزی که می خواهی گوش کنی ساز و اوازی خوب است که شما را مسحور خودش بکند و چنین آثاری واقعا کم شده است. در خصوص این نمایشگاه هم باید بگویم چیزی که به دنبالش بودم را در اینجا یافتم. به عنوان کسی که در عرصه رویدادها و فعالیت های هنری مسئولیت دارد افتخار دارم که آثار ایشان را از نزدیک می بینم. در تک تک کارهای ایشان نکته هایی از عرفان و تفکر بسیار زلال دیده می شود و آن مفهوم را به نحوی در هنر نمایش می دهد. از هر کدام از این آثار می توان یک برداشت انسانی کرد و باید بگویم خوشحالم در زمانی هستیم که حضور این بزرگان را درک می کنیم.

معاون هنری وزیر ارشاد افزود: پیشکسوت را نباید به معنای بازنشسته محسوب کرد. پیشکسوت باید تجربه های خودش را در اختیار جامعه بگذارد. این ها باید بروزی داشته و مثل چشمه جوشان باشند. چندی پیش در همینجا شاهد حضور هنرمندی مثل آقای ژرستر بودیم. عکاس سوئیسی که با بیش از ۸۰ سال سن با سرزندگی، انگیزه و چشمانی بینا می آید در ایران تا شاهد افتتاح یک نمایشگاه بی نظیر باشد و آنطور در خصوص آثارش شرح و توضیح می داد. این ها تاثیراتی است که یک نفر به عنوان پیشکسوت می گذارد و ما تلاش میکنیم برای حضور ماندگار آن ها کار هایی را انجام دهیم.

تاها بهبهانی از مفاخر هنری کشور است

مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی نیز پس از بازدید از نمایشگاه آثار تاها بهبهانی با عنوان «معشوقی زِ او نزدیک تر» گفت: تاها بهبهانی یکی از هنرمندان پیشکسوت و تاثیرگذار حجم و نقاشی است. او سال ها با پرنده هایش و نگاه ایرانی که به هنر دارد به عنوان یک هنرمند مولف و موسس شناخته شده و از مفاخر هنری کشور است. از این رو خوشحالم که او همچنان نگاه جدی به مقوله هنر دارد و فضای جدیدی را از کار هایش به نمایش گذاشته است.

وی در ادامه در خصوص حمایت از هنرمندن پیشکسوت و نقشی که مراکز مهم و تاثیر گذار فرهنگی و هنری همچون فرهنگسرای نیاوران می توانند در این زمینه ایفا کنند خاطر نشان ساخت: این نمایشگاه با چیدمان خوب و در زمان مناسبی برگزار شده و همانند نمایشگاه های قبلی به خوبی توانسته آثار هنرمند مطرحی همچون تاها بهبهانی را در معرض دید عموم قرار دهد. از این رو مراکز تاثیر گذار فرهنگی هنری همچون فرهنگسرای نیاوران بعنوان یک پایگاه مهم فرهنگی و هنری می تواند همچون گذشته این وظیفه را به عهده بگیرد و به معرفی و حمایت از هنرمندان پیشکسوت و برتر کشور بپردازد.

نمایشگاه نقاشی‌های مروری برآثار تاها بهبهانی عصر جمعه ١٤ آبان با حضور شخصیت های صاحب نام فرهنگی و هنری از جمله میترا حجار، حمید جبلی، رسول نجفیان، اکبر عالمی، عین الدین صادق زاده و قدرت الله عاقلی در فرهنگسرای نیاوران گشایش یافت و تا ٢٨ آبان ماه در گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران برای بازدید عموم برپا است. علاقمندان می توانند هرروز از ساعت ١٠ الی ٢٠ و جمعه‌ها از ساعت ١٤ الی ٢٠ازاین نمایشگاه بازدید نمایند.