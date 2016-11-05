۱۹۰۰ نفر مسئول مراقبت از سلامت مردم مشهد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بهرامی ظهر شنبه در جلسه تکمیل شبکه مراقبت‌های نوین سلامت در کلان شهرها که در فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد، با بیان اینکه در زمینه بهداشت و درمان، با تلاش‌های صورت گرفته رویایی ۲۰ ساله در دو سال محقق شده است، اظهار کرد: در حوزه معاونت بهداشت، طی دو سال گذشته تعداد ۴۱ مرکز جامع خدمات و ۱۱۱ پایگاه سلامت احداث شده است.

وی با تاکید بر اینکه پیشگیری همیشه مد نظر مقام معظم رهبری است، افزود: رئیس جمهور برای حوزه درمان اهمیت وافری قائل است و در همین مسیر با اقدامات صورت گرفته در بخش درمان توانستیم بیش از هزار و ۹۰۰ نیرو در حوزه بهداشت به کار گیری کنیم که البته این امر بدون تلاش و حمایت وزیر بهداشت و درمان محقق نمی‌شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه از کل جمعیت کشور تعداد بیش از چهار میلیون نفر در مشهد است، عنوان کرد: در بافت مرکزی ۱.۹ میلیون نفر و در حاشیه شهر ۱.۲ میلیون نفر جمعیت وجود دارد که در این زمینه تعداد هزار و ۹۴۲ نیرو جذب و مسئول مراقبت از سلامت شدند که این افراد باید تسلط کامل به موضوع سلامت بیمار داشته باشند.‌

وی ادامه داد: همواره به دنبال تهیه راهکار برای ارائه خدمات سلامت در پهنه‌های جمعیتی بودیم که به حمد الهی با تحت پوشش قرار گرفتن بافت مرکزی جمعیت مشهد، این طرح عملیاتی شد.

بهرامی با بیان اینکه تکمیل نظام شبکه، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، فراخوان خانوارها برای دریافت خدمات سلامت توسط مراقبین سلامت با پیام صوتی، عنوان کرد: تعدیل ۳.۶ درصدی در سال گذشته که سبب افزایش میلیاردی بودجه ما شده از دیگر دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان است.