به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، آنیتا مظفری گفت: در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و رونق نشر و فروش کتاب، یارانه‌هایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب طرح های «کتاب فروشی به وسعت ایران»، «عیدانه کتاب»، «تابستان کتاب» و حالا پاییزه کتاب ارائه شده است.

وی اضافه کرد: کتاب‌فروشی‌های استان همزمان با سراسر کشور از ٢٤ مهر ماه تا ٢٤ آبان ماه می توانند در طرح پاییزه کتاب ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: در این طرح کتاب‌فروشی‌هایی که شرایط لازم را دارا باشند پس از ثبت نام در سایت خانه کتاب و تایید می‌توانند انواع کتاب‌های تعیین شده در طرح را با ٢٠ درصد تخفیف به فروش برسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای طرح پاییزه کتاب همزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ٢٤ آبان ماه تا ٢٤ آذر ماه در کتاب فروشی های عضو این طرح اجرا خواهد شد.