آمادگی هیئت های مذهبی ویژه اربعین در گلوگاه

حجت الاسلام حسینعلی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئات مذهبی شهرستان گلوگاه از ابتدای ماه محرم تاکنون در برنامههای مذهبی و دینی و برنامههای سوگواری سالار شهیدان برنامههای متنوعی اجرایی کردهاند و بحمدالله استقبال خوبی از برنامهها شده است.
مسئول ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مذهبی شهرستان گلوگاه افزود: کیفیتبخشی به برنامههای عزاداری مورد تاکید و توجه مسئولان تبلیغات اسلامی قرار دارد و امیدوار هستیم با تلاش و فعالیت مستمر به اهداف مورد نظر برسیم.
حجت الاسلام فعّالی ازآمادگی هیئات مذهبی شهرستان برای سوگواری اربعین حسینی خبر داد و تصریح کرد: بزرگترین درسی که اربعین به ما میدهد، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهادت در مقابل طوفان تبلیغات دشمن است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گلوگاه ، اظهارداشت : با توجه به نزدیکی ایام اربعین حضرت سیدالشهداء (ع) و یارانش همه هیئات مذهبیاین شهرستان همانند سالهای قبل آماده برگزاری مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) وزیارت اربعین را در رأس برنامههای خود قرار میدهند .
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