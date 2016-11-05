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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۹

کتابخانه تخصصی حضرت زهرا(س) و کریمه اهل بیت(ع) راه‌اندازی می‌شود

کتابخانه تخصصی حضرت زهرا(س) و کریمه اهل بیت(ع) راه‌اندازی می‌شود

قم - مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س) از ایجاد و راه‌اندازی کتابخانه تخصصی حضرت معصومه(س) و حضرت زهرا(س) در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حجت الاسلام سیدمحمد صادقی آرمان گفت: پژوهشگرانی که به دنبال انجام کارهای مطالعاتی درباره حضرت زهرا(س) و حضرت معصومه(س) هستند، باید به یک مرجع و منبع جامع دسترسی داشته باشند، لذا کتب موجود در کتابخانه آستان مقدس که مربوط به این دو بانوی بزرگ اسلام می‌باشد، جمع آوری شده و به زودی در بخشی جداگانه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: بررسی‌های کلی در خصوص نواقص کتب و رایزنی با انتشارات و مؤلفین جهت دریافت کتب در مورد حضرت زهرا و حضرت معصومه(سلام الله علیهما) انجام شده است تا با این اقدام تمامی کتب در کتابخانه آستان مقدس جمع‌آوری گردد.

مدیر کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س) اضافه کرد: این مجموعه به صورت هدیه و هم به صورت خرید آمادگی دریافت کتاب از اشخاص حقیقی را دارد و از اقدام افرادی که می‌خواهند این کار را انجام دهند استقبال می‌کند.

وی بیان کرد: تمامی نسخه‌های موجود در کتابخانه آستان مقدس در خصوص حضرت زهرا و حضرت معصومه(علیهماالسلام) به صورت دیجیتال جمع آوری شده و رایزنی برای بارگزاری در سایت تخصصی نیز در حال انجام است.

حجت الاسلام صادقی آرمان اظهار داشت: رایزنی با مجموعه‌های مختلف برای ترجمه کتب به ۱۰ زبان زنده دنیا درباره این دو بانوی بزرگ اسلام انجام شده است.

کد مطلب 3815889

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