  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

جریمه عجیب پلیس چین برای رانندگان متخلف

جریمه عجیب پلیس چین برای رانندگان متخلف

پلیس چینی برای راننده‌ای که با نور بالا زدن در جاده مشکل دید را برای رانندگان مسیر روبرویی به وجود می‌آورد، جریمه متفاوتی را در نظر گرفت.

مجله مهر: اگر تجربه رانندگی در شب را داشته باشید، چه در جاده و چه در خیابان، حتما تجربه این را داشته‌اید که اگر راننده‌ای که در لاین دیگر می‌راند، نور بالای خودروی خود را روشن کند، دید شما در رانندگی بسته شود و حتی احتمال اینکه تصادف کنید هم به وجود آمده باشد.

این موضوع در چین به قدری باعث بروز مشکل شده بود که پلیس راهنمایی رانندگی این کشور دست به جریمه تازه‌ای برای متخلفان زده است.

پلیس راهنمایی و رانندگی چین راننده‌هایی که با نور بالا در خیابان‌ها رانندگی می‌کنند را مجبور می‌کند در شب به چراغ‌های روشن یک ماشین خیره شوند، آن‌هم به مدت یک دقیقه کامل!

به نظر می‌رسد این شیوه جریمه مورد توجه قرار گرفته و خیلی‌ها از آن استقبال کرده‌اند. حتی برخی از شهروندان نظراتی مبنی بر اینکه به جای یک دقیقه، پنج دقیقه این تنبیه طول بکشد، هم داده‌اند!

پلیس جریمه را در خیابان و میان دیگر راننده‌ها انجام می‌دهد تا درس عبرتی برای همه شود، این پلیس‌ها با جلیقه های زردی که در شب مشخص هستند به همراه صندلی زرد رنگ مخصوص‌شان منتظر راننده‌هایی می‌نشینند که با نور بالا از خیابان‌ها و جاده‌ها عبور کنند.

کد مطلب 3815890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آ IR ۱۷:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
      0 0
      پاسخ
      من حاضرم پول بدم ولی این کار احمقانه که به چشمم صدمه میزنه رو انجام ندم.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها