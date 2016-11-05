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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

مدیرکل دفاتر الکترونیکی قضایی خبر داد:

تخفیف ۳۰ درصدی دستگاه قضایی به مراجعان غیرحضوری

تخفیف ۳۰ درصدی دستگاه قضایی به مراجعان غیرحضوری

مشهد - مدیرکل دفاتر الکترونیکی قضایی کشور گفت: تخفیف ۳۰ درصدی در مراجعات غیرحضوری به دستگاه قضایی لحاظ می‌ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک رفعتی ظهر امروز شنبه در حاشیه دومین همایش سراسری مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آمار دقیقی از تخلفات گزارش شده در دست نیست اما این موارد در قالب ۴۷ پارامتر و بیش از ۱۰۰ چک لیست رسیدگی می شود.

وی افزود: هشت دفتر متخلف در سطح کشور داشته ایم که طبق قانون با آنها برخورد شده و از این تعداد دو دفتر که هر دو مربوط به استان تهران بوده اند، تعلیق شده است.

مدیرکل دفاتر الکترونیکی قضایی کشور ادامه داد:معیار خدمات متناسب با تعداد دفاتر است و در صورت نیاز به تعداد این دفاتر افزوده خواهد شد.

رفعتی با اشاره به بازرسی ها بازرسان این اداره گفت: بازرسی ها به صورت سرزده انجام می شود و در تهران ۶ بازرس و در هر استان دو بازرس فعال هستند.

وی بیان کرد: شروع پروژه دفتر خدمات الکترونیکی قضایی کشور از تیر ماه سال ۹۰ کلید خورد و در نیمه دوم سال ۹۱ نیز دفاتر استانی آن دایر شد.

رفعتی گفت: شاخص های مورد نیاز هر دفتر شناسایی شده و نزدیک به ۱۵۰ نیروی جدید در مجموعه فعالی های دادگستری اضافه شده است.

وی در پایان با بیان اینکه مساحت تقریبی هر دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ متر مربع است گفت: در هر دفتر ۴ نیرو خدمت رسانی می‌کنند و کلیه دادخواست ها در ۲۵۵ عنوان خواسته ارائه می‌شود و در حوزه کیفری پرونده‌ها را تنها در شهر تهران داشتیم که مربوط به موضوع چک بوده است؛ همچنین مراجعه غیرحضوری نیز با تخفیف ۳۰ درصدی ارائه می شود و رتبه بندی ها نیز در قالب ۱۰ شاخص صورت می پذیرد که در پایان هر سال سه استان برتر معرفی می شوند.

کد مطلب 3815892

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