کشف ۲۱۶ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قنبری در سخنانی اظهار داشت: در اجرای طرح مقابله با عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با همکاری پلیس عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در پی دریافت خبری مبنی برجابجایی مقادیری مواد مخدر توسط یک سوداگر مرگ با یک دستگاه کامیون از استان های شمالی کشور به استان های همجوار، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه افزود: ماموران با تشکیل اکیپ های ویژه، در محورهای مواصلاتی «ازنا» مستقر شده و کامیون مورد نظر را شناسایی و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، اظهار داشت: با دستگیری یک سوداگر مرگ، در بازرسی از خودروی یاد شده، ۱۳۹ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

سردار قنبری خاطرنشان کرد: همچنین ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، طی عملیات دیگری در محورهای مواصلاتی خرم آباد موفق به توقیف دو دستگاه خودروی سواری، دستگیری دو قاچاقچی و کشف ۷۷ کیلو گرم تریاک شدند.

وی با اشاره به کشف ۲۱۶ کیلوگرم تریاک در این عملیات ها گفت: سه متهم به مراجع قضائی معرفی شدند.