دو تنیسور ایرانی به مسابقات ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تنیسور ایرانی از سوی فدراسیون تنیس آسیا ( ATF ) برای حضور در رقابت های ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند. مشکات الزهراء صفی و مهتا خانلو تنیسورهای نوجوان ایرانی پس از درخشش در تور تنیس غرب آسیا به این شانس دست پیدا کردند که در میان نمایندگان برتر قاره کهن قرار بگیرند.

مسابقات آسیایی تنیس ویژه ۸ نفر برتر نخست قاره آسیا از دوم آذرماه به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز می شود و تا هفتم همین ماه ادامه دارد. در این دوره از رقابت ها ۸ تنیسور از کشورهای ایران، ازبکستان ، فیلیپین، مالزی و قزاقستان حضور دارند.