  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

از سوی فدراسیون تنیس آسیا؛

دو تنیسور ایرانی به مسابقات ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند

دو تنیسور ایرانی به مسابقات ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند

مشکات الزهرا صفی و مهتا خانلو تنیسورهای نوجوان کشورمان از سوی فدراسیون تنیس آسیا ( ATF ) برای حضور در رقابت های ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو تنیسور ایرانی از سوی فدراسیون تنیس آسیا ( ATF ) برای حضور در رقابت های ۸ نفر برتر آسیا دعوت شدند. مشکات الزهراء صفی و مهتا خانلو  تنیسورهای نوجوان ایرانی پس از درخشش در تور تنیس غرب آسیا به این شانس دست پیدا کردند که در میان نمایندگان برتر قاره کهن قرار بگیرند.

مسابقات آسیایی تنیس ویژه ۸ نفر برتر نخست قاره آسیا از دوم آذرماه به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز می شود و تا هفتم همین ماه ادامه دارد. در این دوره از رقابت ها ۸ تنیسور از کشورهای ایران، ازبکستان ، فیلیپین، مالزی و قزاقستان حضور دارند.

کد مطلب 3815895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها