تجارت خارجی در سیستان و بلوچستان ۱۰۰درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی گنجعلی در تور بازدید از کارخانه آرد شهرکی که امروز ظهر و در قالب تور صنعتی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: در راستای شعار سال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل می باشد ۷ حوزه در بخش صنعت و معدن تعریف شده است که افزایش صادرات و مدیریت واردات از آن جمله است.

وی افزود: در این خصوص سهم صادرات خارجی بر اساس ظرفیتهای استان ۱۲ درصد پیش بینی شده بود که این رقم در سال جاری به ۲۴ درصد رسید که صد درصد رشد را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: بر این اساس میزان صادرات در سال ۹۴ مبلغ ۴۳۵ میلیون دلار بوده که در سال ۹۵ به ۵۲۲ میلیون دلار افزایش یافته است و حدود ۷ درصد نیز از رقم پیش بینی شده جلوتر هستیم و تلاش ها با هدف افزایش میزان صادرات هنوز هم ادامه دارد.

وی در ادامه گفت: مصالح ساختمانی (سیمان)، قیر، تخم گشنیز، سیب درختی و محصولات شیمیایی و صنعتی اقلام صادراتی از استان می باشند که در این مدت به کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، کویت، امارات و سایر کشورها صادر شده است.

گنجعلی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مشترک میان کشورها بیان کرد: در دی ماه امسال نمایشگاه مشترکی در کشورهای همسایه برگزار می شود و تولیدکنندگان استان می توانند با حضور در این نمایشگاه محصولات خود را معرفی نمایند.

وی با بیان اینکه مدیریت واردات هدفمند در استان منوط به ورود کالاهای مورد نیاز کشور است و در این حوزه موفق بوده ایم، اظهار کرد: بسته های حمایتی ویژه صنعتگران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نقش موثری در تولید دارد و بررسی مشکلات واحدها از جمله اقدامات سازمان صنعت و معدن و تجارت می باشد.