۲۵هزارمترمربع از صحن حضرت زهرا (س) درخدمت زواراربعین قرارمی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، وزیر دادگستری در جریان بازدید از طرح توسعه حرم مطهر علوی در نجف اشرف گفت: ۲۵هزارمترمربع از صحن و شبستان حضرت زهرا به صورت کامل آماده شده و امسال در اختیار زائران اربعین قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در بازدید از صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف، گفت: خدا را شاکریم که مجموعه‌ای فاخر به نام صحن و شبستان حضرت زهرا(س) با طراحی زیبای ایرانی و اسلامی در جوار حرم امیر مومنان در حال تکمیل است.

پورمحمدی با شاره به بازدید که زمان خاک‌برداری پروژه داشت، اظهار کرد: اکنون با گذشت چندسال از آغاز طرح، این پروژه عظیم با زیربنایی در حدود ۲۲۰هزارمترمربع با همت همه دست‌اندرکاران آن در مراحل پایانی قرار دارد.

وی با تجلیل از همت خیرین، ناذران و نیز تلاش شبانه روزی کارکنان و مهندسان ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: نوآوری‌های جالبی در طراحی و اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است که با توجه به نیاز حرم، فاز به فاز به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر دادگستری با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی و استقبال پرشور مردم برای زیارت اعتاب مقدسه در این ایام گفت: خوشبختانه فضایی در حدود ۲۵هزارمترمربع از این صحن و شبستان زیبا آماده شده و اربعین امسال در خدمت زائران قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه از قرن‌ها تجربه ایرانیان در طراحی و ساخت مشاهد شریفه در اجرای این طرح استفاده شده است گفت: پروژه صحن و شبستان حضرت زهرا(س) مجموعه‌ای از هنرهای معماری مانند گچ‌بری، آئینه‌کاری، مقرنس‌کاری، سنگ‌کاری و...است که امیدواریم با الطاف امیرمومنان(ع)، هرچه زودتر شاهد بهره‌برداری کامل از آن باشیم.

پورمحمدی با بیان اینکه بسیاری از استادکاران و کارگران مشغول در این پروژه به صورت تبرعی و بدون دستمزد مشغول خدمت به آستان امیرمومنان هستند، گفت: خیرین، ناظران و تمامی دوست‌داران اهل بیت علیهم السلام نیز با عشق و علاقه بودجه اجرای این طرح بزرگ را تامین می‌کنند.

وی با بیان اینکه بیشترین آمار زائران غیرعراقی عتبات، مربوط به هموطنان ایرانی است، اظهار کرد: در حقیقت این نذورات و کمک‌های مردمی در جهت رفاه حال زائران ایرانی و تمامی شیعیان هزینه می‌شود.

براساس این گزارش، وزیردادگستری همچنین از طرح توسعه حرم امام حسین(ع) و پروژه تقلیل ستون‌های اطراف مضجع مطهر سیدالشهدا(ع) در کربلا نیز بازدید کرد.چند روز پیش نیز، آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز از این پروژه دیدن کرده بود.