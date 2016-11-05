پیشروی در جنوب موصل/هلاکت یک سرکرده داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، صباح النعمان سخنگوی نیروهای مبارزه با تروریسم گفت: نیروهای ما در حال نبرد سنگین با داعش در محله های شرق موصل است. نبرد خانه به خانه است.

از سوی دیگر، در برطله در شرق موصل به گفته منابع عراقی، صدای آژیر آمبولانس هایی که مجروحان را منتقل می کنند به گوش می رسد.

منابع عراقی از ادامه پیشروی نیروهای عراقی در حمام العلیل در جنوب موصل و آزاد سازی دو روستای دیگر پس از تسلط بر مرکز این ناحیه خبر دادند.

عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا ما داریم می آییم، اعلام کرد: نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی موصل، موفق به آزاد سازی مرکز ناحیه حمام العلیل در جنوب موصل و اهتزاز پرچم عراق بر بالای ساختمانهای آن شدند.

از سوی فرماندهی عملیات نینوا ما داریم می آییم از آزاد سازی دو روستا در جنوب غرب ناحیه حمام العلیل از لوث داعش و اهتزاز پرچم عراق بر بالای ساختمان های آن خبر داد.

در این منطقه منابع عراقی همچنین به هلاکت یکی از سرکرده های داعش موسوم به ابوبکر اشاره کردند.

عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا ما داریم می آییم اعلام کرد: نیروهای لشگر نهم زرهی سه خودرو بمبگذاری شده داعش را در محله الانتصار در شرق موصل را منهدم کردند و عوامل انتحاری که آن را هدایت می کردند به هلاکت رساندند.

وی از ادامه عملیات برای پاکسازی کامل این منطقه از لوث داعش خبر داد.

فرمانده عملیات نینوا ما داریم می آییم تاکید کرد: نیروهای مهندسی رزمی در فاصله کوتاهی پل شناوری بر رود زاب بزرگ در نینوا احداث کردند. طول این پل ۱۰۴ متر است.

وی افزود: احداث این پل شناور با هدف تامین هماهنگی میان واحدها در شمال و جنوب این رود است.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق بیان کرد: نیروهای پلیس عراق موفق به آزاد سازی روستاهای الزفتیه، طقطق و سنانیک در جنوب غرب حمام العلیل در جنوب موصل شدند.

در این عملیات عمار صالح ابوبکر از سرکرده های داعش به هلاکت رسید.

سوزاندن مرکز البسه داعش در جنوب موصل

یک منبع امنیتی در استان نینوا اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم، امروز یکی از مراکز تولید پوشاک داعش در ناحیه حمام العلیل در جنوب موصل را سوزاندند. این کارگاه مرکز اصلی تولید البسه داعش و به ویژه البسه عوامل انتحاری آن به شمار می رفت.

جدیدترین محل ابوبکر البغدادی

هشام الهاشمی کارشناس امور گروههای تروریستی اعلام کرد: گزارش ها از داخل موصل حکایت از آن دارد که البغدادی در روستای الصگار در منطقه البعاج در غرب موصل به همراه سعد الدین العانی راننده شخصی و ابو منجد السوری و ابو عبداللطیف الجبوری از همراهانش دیده شده است.

حضور حیدر العبادی در خط مقدم جنگ با داعش

دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد: حیدر العبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ضمن حضور در منطقه عملیات نینوا ما داریم می آییم از یگانهای خطوط مقدم بازدید به عمل آورد.

بر اساس این گزارش، «حیدرالعبادی» نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در سخنانی خطاب به اهالی موصل تصریح کرد: شما در امنیت هستید و از چنگ داعش آزاد خواهید شد. نیروهای ما مراقب شما هستند.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تاکید کرد: ما به زودی سر داعش را قطع خواهیم کرد. تروریست ها باید سلاح خود را بر زمین بگذارند. زیرا هیچ جایگاهی در کشور ندارند. عملیات نظامی ما طبق برنامه پیش می رود.

نخست وزیر عراق در پایان بیان داشت: برخی در صدد ایجاد تفرقه هستند اما ناکام مانده اند. در حال حاضر عراقی ها با وحدت خود دستاوردها و پیروزی های بسیاری را کسب کرده اند. اهانت به حشدالشعبی را نمی پذیریم و پاسخ هر تجاوزی را خواهیم داد.

تصاویر ماهواره ای از تحرکات مذبوحانه داعش در داخل موصل

برخی رسانه های عراقی تصاویری ماهواره ای از تحرکات داعش در داخل شهر موصل منتشر کرده اند. داعش برخی مناطق را ویران کرده و خاکریزهایی در برخی مناطق دیگر احداث کرده است. در اطراف فرودگاه موصل در شرق موصل موانعی ایجاد کرده است. داعش در خیابان ها خاکریزهایی برای ممانعت از ورود نیروهای ارتش عراق به داخل موصل احداث کرده است.

بر اساس این گزارش ها؛ تکفیری ها اقدام به احداث خندق هایی در مناطق تحت کنترل خود و آتش زدن لاستیک و دیگر اقدامات برای کور کردن دید جنگنده ها کرده است.

استحکامات سست داعش در شرق موصل

عبدالغنی الاسدی از فرماندهان نیروهای مبارزه باتروریسم عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی در حال پیشروی به سوی موصل سریع تر از انتظار هستند.

وی افزود: نیروهای عراقی پیشروی های زیادی داشته اند. استحکامات داعش در شرق موصل تاکنون ضعیف تر از وضع آنها در الرمادی(مرکز استان الانبار که چندی قبل از لوث داعش آزاد شد) بوده است. احتمال عقب نشینی داعش به کرانه غربی رود دجله وجود دارد.

الاسدی با اشاره به بازپس گیری روستاها و مناطق زیادی از شروع عملیات آزاد سازی موصل اعلام کرد: پیشروی ها فراتر از حد انتظار بود و در ساعات کمتری از برنامه ریزی شده برای آن دستاوردهای زیادی محقق شد.

وی افزود: نیروها از همه محورها در حال حرکت به سوی شهر هستند اما در محور شرقی دستاورهای بیشتری به دست آمده است.

آزاد سازی المشراق در جنوب و مدرسه البواسل در شرق موصل

منابع عراقی از تسلط نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی موصل بر المشراق در جنوب موصل و اهتزاز پرچم عراق بر فراز آن خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مبارزه با تروریسم عراق بر مدرسه البواسل در منطقه الزهراء(صدام سابق) در شرق شهر موصل مسلط شدند.

۶ کیلومتر تا مرکز موصل از محور جنوبی

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای شرکت کننده در عملیات آزاد سازی نینوا از محور جنوبی تا مرکز شهر موصل فقط ۶ کیلومتر فاصله دارند.