به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: اعتیاد از جمله پنج آسیب اجتماعی مهم امروز کشور است که مقابله با آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و موجب نگرانی دلسوزان شده که باید از تمام ظرفیت خود برای کاهش این آسیب اجتماعی بهره بگیریم.

وی افزود: باید با جدیت و تعامل بین دستگاهی در حوزه مقابله با مواد مخدر در استان وارد شویم و نگاه و برنامه ریزی دقیقی را در این حوزه حاکم کنیم چرا که یک یا چند دستگاه اجرایی به تنهایی نمی توانند کاری از پیش ببرند، علاوه بر آن مشارکت مردمی نیز نیاز است.

استاندار مرکزی بیان کرد: باید طرح و برنامه ای برای افزایش حضور و مشارکت مردم و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه تدوین و پیاده سازی شود.

زمانی قمی تصریح کرد: در مسیر اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر باید از کارشناسان و رهبران فکری در جامعه بهره گیری کنیم چرا که این افراد قطعا تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت و مردم سخنان آنها را بیشتر و بهتر می پذیرند.

وی خاطرنشان ساخت: سازمان های مردم نهاد حوزه مقابله و پیشگیری از اعتیاد باید بیش از پیش فعال شده و در این مسیر تاثیرگذار شوند و چاره ای جز این نداریم که در این راه، با یکدیگر در تعامل و همکاری باشیم.

استاندار مرکزی افزود: نظام آموزشی و معلمان نیز در این بخش می توانند اقدامات موثری انجام دهند و به عنوان کسانی که با قشر نوجوان و جوان سر و کار دارند از گرفتار شدن بخش عمده ای از این قشر در دام اعتیاد جلوگیری کنند.