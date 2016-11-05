به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان بوشهر، اولین دوره مسابقات کشتی فرنگی نونهالان استان جام ۱۳ آبان با حضور ۹۰ کشتی گیر در رده خردسالان و نونهالان در سالن شهید میرسنجری بوشهر برگزار شد.

در رده خردسالان وزن ۳۰ کیلوگرم محمد مهدی گلستانی از بوشهر، در وزن ۳۲ کیلوگرم میلاد محبوبی مقدم، در وزن ۳۵ کیلوگرم عدنان دهقانی، در وزن ۳۸ کیلوگرم مهدی شهر آزاد، در وزن ۴۲ کیلوگرم امیر مهدی رستمی، در وزن ۴۷ کیلوگرم دانیال چناره، در وزن ۵۳ کیلوگرم ایلیا خاجی، در وزن ۵۹ کیلوگرم حسین زنگنه، در وزن۶۶ کیلوگرم علیرضا ممتحن، در وزن ۷۳ کیلوگرم صادق آذین و در وزن ۸۵ کیلوگرم احمدرضا غفوری عناوین برتر این مسابقات را کسب کردند.

همچنین در رده نونهالان در وزن ۳۲کیلوگرم علیرضا ابراهیمی، در وزن ۳۵ کیلوگرم حمید یحیایی، دروزن ۴۲ کیلوگرم نبی الله رمضانی، در وزن ۴۷ کیلوگرم مهدی محمد زاده، در وزن ۵۳ کیلوگرم محمد دهقان، در وزن ۵۹ کیلوگرم محمد ناصری، در وزن ۶۶ کیلوگرم محمد امین مطری، در وزن ۷۳ کیلوگرم حسن معصومی و در وزن ۸۵ کیلوگرم محمد زیارتی عناوین اول این مسابقات را بدست آوردند.