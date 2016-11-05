موضوع خودکشی پسربچه نهاوندی در دست بررسی است

سرهنگ منصور ملکی در گفتوگو با خبرنگار مهر، گفت: ظهر امروز در پی تماس تلفنی با مرکز فوریتهای پلیسی شهرستان نهاوند مورد خودکشی پسربچه در شهر «گیان» گزارش میشود.
وی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، همکاران انتظامی شهرستان به محل اعزام میشوند که خانواده وی قبل از رسیدن عوامل انتظامی پسربچه را از حالت حلقآویزی پایین میآورند.
فرمانده انتظامی نهاوند با اشاره به آثار حلقآویزی و خودکشی کودک ۱۲ ساله اهل شهرگیان با توجه به وجود طناب، روسری و شالگردن در محل خودکشی که حیاط منزل بوده است، گفت: مأموران انتظامی پس از ثبت گزارش و اقدامات پلیسی با هماهنگی مقام قضایی جسد را به پزشکی قانونی انتقال دادند.
وی با اشاره به اینکه این پسربچه مادر ندارد، در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر که آیا موضوع خودکشی مادر وی در سالهای قبل صحت دارد یا خیر، گفت: پلیس در این رابطه اطلاعی ندارد و نیازمند بررسی بیشتر است ولی آنچه تاکنون کسب اطلاع شده اعلام فوت مادر در دو الی ۳ سال پیش بوده است.
ملکی افزود: در حال حاضر پلیس و پزشکی قانون در حال رسیدگی و بررسی این خودکشی هستند و پس اینکه نتیجه حاصل شود به اطلاع اصحاب رسانه خواهیم رساند.
به گزارش خبرنگار مهر، بنا به گفته برخی اهالی شهرگیان از توابع شهرستان نهاوند، پسربچه ۱۲ ساله به نام(ح-ک) فرزند(ک) ساعت ۱۱ صبح روز شنبه در منزل پدری خود واقع در شهر گیان اقدام به خودکشی کرده و متأسفانه جان خود را ازدستداده است.
مرحوم (ح-ک) امروز صبح درحالیکه هیچکس در منزل نبوده است با استفاده از شالگردن خود را از درخت گردویی که در داخل حیاط منزل مسکونی پدرش بوده حلقآویز کرده است.
نظر شما