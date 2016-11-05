معطلی ۱۰۰۰ دستگاه کامیون حامل کمک های مردمی اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، یک هزار دستگاه کامیون حامل کمک های مردمی برای اربعین طی دو روز اخیر که برای موکب های نجف و کربلا تدارک دیده شده هم اکنون در مرز مهران معطل مجوز کشور عراق شده اند، در این بین بیشتر این کامیون ها حامل مواد غذایی فاسدشدنی هستند.

مدیرکل گمرکات استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: گمرک استان ایلام واقع در مرز مهران تمامی اقدامات تشریفات گمرکی را برای ترخیص این کامیون ها انجام داده است ولی مسئولان عراقی هنوز مجوز ورود را صادر نکرده اند.

محسن مصطفایی بیان داشت: برای ترخیص این کامیون ها توسط مرزبانان عراقی باید ستاد عتبات عالیات عراق این مجوز را صادر کند و به همین خاطر فعلا این کامیون ها در مرز مهران هستند.

وی تصریح کرد: در بین کامیون ها، مواد غذایی نظیر گوشت، دارو نیز مشاهده می شود که نیاز است مئسولان عراقی هرچه زودتر مجوز ورود را صادر کنند.

محسن مصطفایی افزود: تعداد کامیون ها بسیار زیاد است و کار ترخیص از طرف مسئولان عراقی به کندی انجام می شود.