به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، امیرعلی حمیدیه در جمع هیأت علمی و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه سلولهای بنیادی اظهار داشت: اولین هدف از ایجاد شورای سلولهای بنیادی گردآوری محققان دانشگاههای مختلف کشور در کنار هم و در راستای توسعه سلولهای بنیادی است.
وی افزود: تحول عظیمی در پیشرفت علوم پزشکی به وقوع پیوسته است و در حال حاضر این پیشرفت به مرحلهای رسیده است که باید به تولید ثروت بیانجامد.
وی با برشمردن ظرفیتهای بالقوه در زمینههای مختلف علمی گفت: در حال حاضر مرزهای میان علوم پزشکی، مهندسی و علوم پایه از بین رفته و برای ایجاد یک فناوری خاص همه باید در کنار هم کار کنند.
دبیر ستاد توسعه و فناوری سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور خاطرنشان کرد: در استان بوشهر بهواسطه همگرایی میان مراکز علمی، ظرفیت مناسبی برای تبدیل دانش به فناوری و تولید محصولات دانشبنیان به وجود آمده است.
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