مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه معارفه مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم ظهر شنبه در نگارخانه خوشنویسان این سازمان برگزار شد.

سید رسول موسوی نژادیان، مدیر عامل سابق سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم در این جلسه با اشاره به اینکه هیچ گاه برای به دست آوردن مسئولیت تقاضا و تلاشی نکرده اظهار داشت: هزینه تغییر و تحولات در مسئولیت‌ها را به دلیل استقلالم در کار می‌دهم نه به خاطر ناکارآمدی.

وی با اشاره به اینکه از بهمن ماه سال گذشته برای رفتن از سازمان فرهنگی هنری شهرداری آماده بوده افزود: از روز نخست که وارد شهرداری قم شدم هم این نکته را تأکید کردم که هر زمانی که آقای شهردار تمایل به رفتن من داشته باشند، برای رفتن آماده هستم.

مدیر عامل سابق سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم اصلاح ساختار سازمانی این سازمان را از جمله اقدامات خودش طی دو سالی که مدیریت آن را به عهده داشت دانست و اظهار داشت: اصلاح ارتباط سازمان با دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و تبدیل مراکز پر هزینه به مراکز درآمدزا از دیگر اقدامات زیرساختی بود.

وی گفت: راه‌اندازی فرهنگسرای تخصصی خانواده که اکنون فعالیت‌های آموزشی و برگزاری کارگاه‌های تخصصی را پیش گرفته از دیگر اقدامات سازمان در این دو سال بود.

راه‌اندازی مراکز خدمات اجتماعی

موسوی نژادیان با اشاره به راه‌اندازی چهار مرکز خدمات اجتماعی در مناطق محروم شهر قم اضافه کرد: همچنین در این مدت سه سرای محله به صورت مجدد راه‌اندازی شد.

راه‌اندازی دو مرکز NA، راه‌اندازی کمیته فرهنگ شهروندی، پیگیری تدوین سند راهبردی سازمان و اقدام برای ساخت یک نمایشگاه دائمی محصولات فرهنگی در بلوار پیامبر اعظم(س) از دیگر اقداماتی بود که وی به آن اشاره کرد.

مدیر عامل سابق سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم با اشاره به اینکه این سازمان هشت افتتاحیه در پیش دارد، افزود: افتتاح تنها بازار هنر استان قم در پاساژ سعدی، افتتاح خانه هنر و تمدن اسلامی، افتتاح خانه قرآن و عترت با استفاده از ظرفیت مجمع قاریان و حافظان استان قم و افتتاح پنج زمین چمن مصنوعی از جمله این پروژه‌ها هستند.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۸ ایستگاه ورزش صحبگاهی در شهر قم گفت: اجرای صدها عنوان جشنواره، نمایشگاه، جشن، سوگواری، نمایشگاه قرآن و ... از دیگر اقدامات سازمان در این دو سال با حداقل امکانات بود.

کم توجهی به فرهنگ در بودجه شهرداری

موسوی‌نژادیان با گلایه از کم توجهی بودجه‌ای به مسائل فرهنگی در شهرداری قم ابراز داشت: بودجه سال گذشته سازمان فرهنگی و هنری شهرداری قم هشت میلیارد تومان بود که تنها یک میلیارد تومان آن محقق شد این درحالی است که این سازمان ۹۰۰ میلیون تومان هزینه جاری دارد.

وی افزود: برای سال جاری هم تا کنون ۶۰۰ میلیون تومان پول گرفتیم که ۵۰ میلیون آن باید دستوری هزینه می‌شد و ۵۵۰ میلیون تومان باقی مانده هم از هزینه‌های حقوق پرسنل سازمان کمتر است.

مدیر عامل سابق سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم با اشاره به انتقاداتی که به وی در زمینه عدم توانایی در گرفتن بودجه از شهرداری شده عنوان کرد: اگر قرار باشد با بی اخلاقی و بی ادبی و توهین برای کار فرهنگی پول بگیرم؛ بله من ناتوان هستم.

وی با اشاره به دلایل بی‌توجهی بودجه‌ای به سازمان فرهنگی شهرداری قم اظهار داشت: این بی‌توجهی یا از بی اعتقادی به کار فرهنگی منشأ می‌گیرد یا از نورچشمی نبودن من اما به هر حال با دست خالی کارهای زیادی انجام شد.

موسوی‌نژادیان با بیان اینکه از کسانی که در این مدت با باندبازی و حزب‌بازی تمام تلاش خود را برای تخریب وی انجام دادند تشکر می‌کنم، گفت: آدم ضعیفی نیستم و پاسخ این افراد را زمانی خواهم داد که دیگر توان دفاع کردن از خودشان را نداشته باشند.

در ادامه این جلسه سید مهدی مقیمی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر قم نبود موسوی نژادیان را خسرانی بزرگ برای استان قم توصیف کرد.

وی نحوه برگزار شدن جلسه تودیع و معارفه را هم نشانه‌ای از مظلومیت فرهنگ در شهرداری قم دانست.

سخنران دیگر این مراسم قائم مقام شهرداری قم بود که از تلاش‌های مدیرعامل سابق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تقدیر کرد.

مجید رفیعی، مدیرعامل جدید سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی با مدرک کارشناسی ارشد و از چهره‌های فعال رسانه‌ای است که مسئولیت سردبیری نشریه همشهری جوان را به عهده دارد.