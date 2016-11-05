به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان بوشهر، مسئول بهداشت مدارس و جوانان مرکز بهداشت بوشهر گفت: در طرح مدارس مروج سلامت، مدارس منتخب ازلحاظ وضعیت آموزشی، معاینات بالینی، بهداشت محیط، پایگاه تغذیه سالم، تحرک بدنی، فعالیت فیزیکی، مشاوره و سلامت روان و مشارکت جامعه و خانواده‌ها در بررسی و حل مشکلات بهداشتی مدرسه بر اساس چک‌لیست‌های ممیزی داخلی و خارجی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

پریوش جوانشیر تصریح کرد: با توجه به اینکه سنین نوجوانی به‌عنوان سنین با اهمیت آینده‌ساز کشور محسوب می‌شود و ارتقای سطح سلامت و آگاهی نوجوانان در جهت توانمندسازی آنها در انتقال آموزش‌ها به خانواده و جامعه پیرامون خود ضروری و لازم است، طرح مدارس مجری مروج سلامت در سطح ۳۵ آموزشگاه از آبان ماه سال جاری اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح مدارس درنهایت با احتساب امتیازدهی کسب‌شده در صورت اخذ ۵۵ امتیاز به بالا دارای نشان مدارس مروج سلامت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اجرای هرچه بهتر این طرح، کارگاه آموزشی نحوه انجام برنامه در مدارس منتخب و تکمیل چک‌لیست‌های مربوطه به پرسنل بهداشتی مراکز دارای مدرسه مروج سلامت در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان بوشهر برگزار شد.