تلاش برای کاهش نارضایتی مردم ازبرخورد سختگیرانه راهنمایی ورانندگی

به گزاشر خبرنگار مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسداله درویش امیری صبح شنبه در دیدار فرمانده جدید نیروی انتظامی استان،رئیس عقیدتی سیاسی و معاونین این نیرو، بی قانونی را عامل هرج ومرج دانست و اظهار کرد : توقع از نیروی انتظامی در استان، عمل به قانون و مقرارت است و نباید در اجرای قانون کوتاهی شود.

درویش امیری گفت: ضمن اعمال قانون و تلاش در جهت کاهش تصادفات جاده‌ای، باید تدابیری برای کاهش نارضایتی مردم از نحوه برخورد سختگیرانه ماموران راهنمایی و رانندگی در حوزه راه‌های استان اندیشیده شود.

وی افزود: به دلیل ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مردم زنجان، فعالیت در این استان بسیار آسان و راحت است.

درویش امیری با اشاره به منشور ۱۸ ماده ای صادره از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)در خصوص انتخابات یادآور شد: دریکی از بندها به موضوع عدم دخالت نیروهای مسلح در انتخابات اشاره شده و این موضوع در سنوات گذشته همواره از سوی نیروی انتظامی رعایت شده است.

استاندار زنجان با اشاره به وجود ۷۵۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان تصریح کرد: به دلیل وجود ۷۵۰۰ چاه غیر مجاز در استان، شرایط سفرهای آبی زنجان و ابهر در شرایط قرمز قرار دارد و با حجم مصرف فعلی آب ، کشور با مرگ آب مواجه خواهد شد.

سرهنگ علی آزادی فرمانده جدید نیروی انتظامی استان نیز در این دیدار بر تعامل و همکاری با دستگاه‌های اجرایی جهت افزایش آرامش در استان اشاره کرد و گفت:نیروی انتظامی همواره آماده است در تقویت امنیت همراه شورای تامین استان باشد